Una fonte interna a Kensington Palace dice che Harry vuole proteggere Meghan, perché si sente ancora in colpa per non averlo fatto con sua mamma Lady Diana

La notizia che il principe Harry e Meghan Markle non saranno più vicini di casa del principe William e Kate Middleton a Kensington Palace ha scatenato voci di una faida tra le due coppie.

** Kate e Meghan non vanno d'accordo? Ecco cosa c'è di vero (e cosa no) **

La verità, però, secondo la corrispondente reale Emily Andrews, è diversa e ben più complessa di così.

A quanto rivela al The Sun un cortigiano di palazzo, infatti «Harry si sente in colpa per non aver potuto proteggere sua madre dalle dinamiche di corte, quindi si sta impegnando con tutto se stesso per proteggere sua moglie. Questo è il suo modo di espiare».

La principessa Diana, morta nel 1997 dopo essere stata inseguita dai paparazzi, è stata notoriamente perseguitata dalla stampa per tutta la sua vita, e i suoi figli hanno entrambi parlato dell'effetto devastante che questo ha avuto sulla loro famiglia.

È più che comprensibile che il principe Harry non voglia rivivere quanto successo.

Sempre secondo la fonte, il principe Harry «Non sopporterà assolutamente critiche nei confronti di Meghan - ed è così sensibile che spesso vede la critica o la negatività dove non ce n'è».

Ad esempio, il principe Harry ha mostrato la sua protezione per Meghan quando suo fratello, il principe William, si era detto preoccupato per lui dopo aver incontrato la prima l'ex attrice a Kensington Palace. In quell'occasione, secondo quanto riferito, Harry accusò William di aver cercato di porre fine alla sua relazione con Meghan.

La stessa cosa è successa anche quando altri membri della famiglia «Hanno avuto alcune preoccupazioni» all'inizio della relazione dei due, ma Harry «Ha sempre difeso Meghan con molta forza. La ama davvero».

Sembra chiaro quindi che Harry stia prendendo molti provvedimenti per mantenere la sua famiglia al sicuro.

Il trasferimento della coppia al Windsor Castle dunque è partito appunto dal desiderio del Duca di Sussex di far crescere i suoi futuri figli fuor dalla «Bolla di cristallo della vita reale».