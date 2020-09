Il Principe Harry e Meghan hanno firmato un contratto con Netflix per la creazione di «contenuti che informino ma diano speranza»: ecco di cosa si tratta

Il principe Harry e Meghan Markle hanno firmato un contratto pluriennale per realizzare serie TV e film con Netflix appena sei mesi dopo l'uscita ufficiale dalla famiglia reale e il trasferimento in America.

** Cosa guardare su Netflix: film, serie tv e documentari da non perdere **

Il passato da attrice di lei e il trasferimento a Hollywood hanno avvicinato la coppia all'industria dell'entertainment, che ora è diventata parte delle loro carriere lontano dalla corona inglese.

**Harry e Meghan si volevano trasferire a Los Angeles molto prima di quando l'hanno fatto**

Il Duca e la Duchessa di Sussex produrranno film e serie per la piattaforma di streaming, comprese sceneggiature, docu-serie, documentari, lungometraggi e programmi per bambini.

Alcuni progetti sembrano essere già in fase di sviluppo, tra cui una mini-serie documentario sulla natura e una serie animata che celebra le donne della storia.

**8 cose da sapere sul libro di Harry e Meghan, Finding Freedom**

(Continua sotto la foto)

I Sussex commentano questo nuovo lavoro

Dopo la dichiarazione ufficiale di questo nuovo impiego, Harry e Meghan hanno detto al New York Times:

«Le nostre vite, indipendenti sia l'una dall'altra che come coppia, ci hanno permesso di comprendere il potere dello spirito umano: di coraggio, resilienza e necessità di connessione».

«Attraverso il nostro lavoro con diverse comunità e i loro ambienti, per far luce su persone e cause in tutto il mondo, il nostro obiettivo sarà creare contenuti che informino ma diano anche speranza».

«In quanto neogenitori, è importante per noi creare programmi familiari d'ispirazione, così come può esserlo solo una narrazione potente attraverso una lente veritiera e riconoscibile».

Hanno infine aggiunto che «il pubblico senza precedenti di Netflix ci aiuterà a condividere contenuti di forte impatto che daranno vita a nuove azioni».

Ted Sarandos, co-chief executive e chief content officer di Netflix, ha detto: Siamo incredibilmente orgogliosi che il duca e la duchessa del Sussex abbiano scelto Netflix come loro casa creativa e siamo entusiasti di raccontare con loro storie che possano aiutare a costruire la resilienza e aumentare la comprensione del pubblico su varie tematiche».

**Il principe Harry fa fatica ad adattarsi alla nuova vita in America (ma non è per Meghan che lo sta facendo)**

Il viaggio verso l'indipendenza (dalla royal family) di Harry e Meghan

Il Duca e la Duchessa di Sussex si sono ritirati ufficialmente dai loro ruoli da reali nel marzo 2020. La coppia si è trasferita prima in Canada per poi spostarsi di nuovo a Los Angeles, vicino a Doria, mamma di Meghan.

**I Sussex hanno chiesto al principe Carlo di pagare le spese per la loro sicurezza**

Qualche mese fa, la coppia ha acquistato la loro prima casa a Montecito, Santa Barbara (California) dove vivono con il piccolo Archie, che a luglio ha festeggiato un anno.

**Harry e Meghan fanno causa ai paparazzi che hanno usato i droni per riuscire a fotografare Archie**

I Sussex hanno dovuto diventare autosufficienti ed economicamente indipendenti dopo aver detto addio alla royal family; per questo si uniscono ad altre figure di alto profilo, come l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e sua moglie Michelle, e firmano un accordo di produzione con la società di streaming.

**Harry e Meghan vogliono "copiare" gli ex presidenti per guadagnarsi da vivere**

L'accordo arriva un mese dopo che il principe Harry ha fatto una breve apparizione nel documentario di Netflix, Rising Phoenix, che racconta la storia dei Giochi Paralimpici.

Si direbbe quindi che per i Sussex, la strada verso il successo sia in discesa.