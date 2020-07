Secondo nuove indiscrezioni, il piano di Harry e Meghan è sempre stato quello di trasferirsi a Los Angeles: ecco come doveva andare

Il Principe Harry e Meghan avevano pianificando di trasferirsi a Los Angeles già poco dopo il loro matrimonio, nonostante i lunghi e costosi lavori di ristrutturazione a Frogmore Cottage.

La notizia è stata rivelata da una fonte vicino alla coppia alla rivista inglese Sunday Times, che ha specificato che Harry e Meghan erano pronti a trasferirsi in California subito.

«Il Canada non è mai stato preso in considerazione come futura casa - ha spiegato la fonte - Il grande piano, almeno per Meghan, è sempre stato quello di trasferirsi a Los Angeles».

Harry e Meghan stavano già cercando casa a Los Angeles

La fonte avrebbe detto al Sunday Times che già nell'aprile 2018 Harry e Meghan parlavano di lasciare Londra.

«Sempre più amici erano preoccupati dall'idea che loro potessero salire su un aereo, andare a vivere a Los Angeles e non tornare mai più».

Poi è arrivata la notizia della gravidanza di Meghan, e allora la coppia si è trasferita al Frogmore Cottage, dove sono stati spesi quasi tre milioni di euro in ristrutturazioni di vario genere.

Al tempo stesso però, una fonte avrebbe riferito a un tabloid americano: «Erano più di sei mesi che stavano cercando un posto a Los Angeles che gli piacesse davvero».

In molti si sono chiesti quanto la decisione di Harry e Meghan di trasferirsi oltreoceano sia stata influenzata dalle pressioni della stampa britannica, ma ora sembrerebbe che i Sussex abbiamo sempre voluto lasciare il Regno Unito per andare all'estero.

«In realtà, hanno sempre desiderato una seconda casa a Los Angeles, è tutto sempre stato nei loro piani».