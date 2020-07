Harry e Meghan hanno sporto denuncia perché sono state scattate delle foto ad Archie senza permesso mentre si trovavano nel giardino di casa a Los Angeles

Il principe Harry e Meghan Markle hanno denunciato dei paparazzi, non ancora identificati, per aver tentato di fotografare illegalmente il figlio Archie.

Le foto ritrarrebbero il duca e la duchessa del Sussex con il loro figlio di 14 mesi nel cortile di casa, in una zona isolata di Los Angeles e sarebbero state scattate con dei droni.

Harry e Meghan stanno facendo causa seguendo la legge Californiana, in base alla quale una persona può essere ritenuta responsabile (e quindi colpevole) di intrusioni nello spazio aereo per scattare fotografie di una persona in proprietà privata.

La causa è solo l'ultimo scontro tra gli ex membri della famiglia reale britannica e i media su questioni di privacy.

(Continua sotto la foto)

Secondo la dichiarazione degli avvocati:

«La famiglia ha cercato di ignorare il più possibile queste violazioni fisiche, ma di recente il principe Harry e Meghan Markle hanno appreso che alcuni paparazzi hanno superato quella che è una linea rossa per qualsiasi genitore».

«Non permetteranno ai tabloid di infrangere la legge, specialmente quando si tratta di intimidazioni, molestie e di una ulteriore minaccia alla loro sicurezza».

La coppia reale ha detto nella denuncia di non essere alla ricerca di alcun trattamento speciale: si aspettano di essere seguiti e fotografati dai media quando sono in pubblico, ma non permettono incursioni nella loro vita privata tra le mura di casa.