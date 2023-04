L'obiettivo di fare sport al mattino ha un terribile nemico: il letto. Ecco 5 trucchi per trovare (e mantenere) la motivazione

Sognate di diventare una di quelle persone che si svegliano presto per fare sport al mattino ma non riuscite mai a farlo davvero?

Comprensibile: non tutti sono persone mattiniere.

Se infatti la vostra personalità è più in linea con i nottambuli, la prospettiva di alzarvi all'alba per fare qualcosa di più che bere un bicchiere d'acqua o usare il bagno per poi tornare a dormire probabilmente vi fa venire la pelle d'oca.

Anche se può sembrare impossibile, ci sono alcuni piccoli trucchetti che rendono più facile alzarsi dal letto per indossare l'abbigliamento da allenamento. Sì, anche alle 6 del mattino.

Ecco allora qualche consiglio su cosa fare per iniziare ad allenarsi al mattino.

5 trucchi pratici per riuscire a fare sport al mattino

1. Preparate tutto il necessario per fare sport al mattino la sera prima

Se faticate ad alzarvi e a lasciare il letto, il consiglio allora è quello di preparare tutto l'occorrente per l'allenamento la sera prima.

Mettere la borsa della palestra o le scarpe da corsa accanto al letto la sera prima è un ottimo modo per semplificare la mattinata e serve come promemoria visivo: quando le scarpe vi stanno praticamente fissando dal pavimento, diventa più difficile dire di no.

Preparate anche il tipo di allenamento che volete fare: meno dovete preoccuparvi quando vi alzate dal letto, più è probabile che riusciate ad attenervi al piano originale. In altre parole, se sapete in anticipo cosa farete in palestra, tutto ciò che dovete fare è arrivarci.

2. Idratate il vostro corpo (e mangiate qualcosa)

Per passare dal dormiveglia all'esecuzione di stacchi da terra, dovete risvegliare il vostro corpo ben prima di mettere piede nella sala pesi. A tal fine, bere un bicchiere di acqua fredda quando ci si alza dal letto può aiutare a risvegliare i processi digestivi e regolatori.

Ma un bicchiere d'acqua non basta: è importante anche mangiare qualcosa, pure se di piccolo.

Che sia un frutto, avena o un uovo per gli amanti della colazione salata, mangiare qualcosa potrebbe aiutarvi a dare un po' di energia al corpo e prepararlo al meglio per fare esercizio al mattino.

3. Scrivete le vostre motivazioni, e tenetele strette

Anche se avete mentalmente pianificato la mattinata la sera prima, a volte può essere difficile mettersi all'opera davvero quando la sveglia inizia a suonare. Ecco perché un promemoria scritto del motivo che vi spinge ad allenarvi può essere utile.

Annotare il perché della sveglia mattutina su un biglietto e semplicemente appoggiarlo sul comodino può aiutarvi a ricordare perché state facendo questo sforzo.

E più specifici sono gli obiettivi, meglio è. Prendete in considerazione la possibilità di scegliere un traguardo raggiungibile relativo al fitness e di aggiungerlo al vostro "perché"; dal correre 5 chilometri entro un mese o sollevare 5 chili in più per braccio.

4. Prenotate una lezione o un corso non rimborsabile

Se avete investito dei soldi in una lezione privata o in un corso specifico, è probabile che questo vi spingerà ad alzarvi dal letto e vi assicurerà l'allenamento mattutino.

Se però non volete avere costi extra, potete organizzare una corsa al parco con qualcuno, il senso di colpa di lasciarlo ad aspettarvi sarà maggiore della non voglia che avrete di andare e avrete raggiunto il vostro obiettivo.

5. Non gettate subito la spugna

Se non siete abituati a svegliarvi presto o a sudare come prima cosa al mattino, date al vostro corpo e alla vostra mente il tempo necessario di adattarsi e abituarsi al cambiamento.

Che si tratti di un paio di settimane o di un paio di mesi, non affrettate il processo perché finirete solo con l'ottenere risultati opposti.

Iniziate magari con un paio di volte a settimana, per poi aumentare la frequenza o l'intensità man mano che voi (e il vostro corpo) avete preso l'abitudine.

