Beyoncé e Jay-Z sono una miniera d'oro con un patrimonio stimato intorno ai 350 milioni di euro: ecco come spendono i loro immensi guadagni

Beyoncé e Jay-Z sono due delle persone più influenti al mondo: insieme formano una coppia dal potere intoccabile, non solo nel settore della musica.

Secondo le ultime stime di Forbes, il patrimonio netto della coppia è di 400 milioni di dollari (più di 350 milioni di euro).

I due magnati dell'entertainment non solo guadagnano i loro milioni dalla produzione di canzoni e i tour internazionali, ma sono anche a capo di numerose compagnie e imprese secondarie.

**Al primo appuntamento con Beyoncé Jay-Z si è presentato con un amico**

Ora la domanda viene da sé: dopo aver costruito tutta la loro fama e guadagnato patrimoni inestimabili, come spendono i loro milioni Beyoncé e Jay-Z?

**Beyoncé cambia indirizzo mail ogni settimana (parola di Ed Sheeran)**

(Continua sotto la foto)

Una casa da 85 milioni di euro (e altri pied-à-terre)

Sembra proprio che Beyoncé e Jay-Z abbiano sviluppato nel tempo un fiuto per gli affari: da case di proprietà di tutto il mondo ai jet privati, fino alle collezioni di gioielli, chi più ne ha più ne metta.

Queen Bey, come la chiamano i fan, è infatti nota per indulgere in vacanze di lusso e avventure in yacht in luoghi esotici, trattamenti di bellezza e dimore da milioni di dollari.

**Perché Beyoncé ha comprato una chiesa?**

Come la casa in cui vivono a Los Angeles, una lussuosa e privatissima villa di quasi tre mila metri quadrati che ha tutto quello che la loro famiglia possa mai desiderare.

La casa infatti comprende uno studio di registrazione, un teatro, un centro benessere, ben quattro piscine, un campo da basket e alloggi separati per il personale. Nel 2014 hanno anche aggiunto un costoso garage per le 15 auto di lusso.

Come se non bastasse, oltre alla casa di Los Angeles, la coppia possiede anche proprietà a New York, alle Bahamas, in Tailandia e negli Hamptons.

**La casa di Beyoncé e Jay-Z negli Hamptons**

Si fanno a vicenda regali costosissimi

A Beyoncé piace fare regali. E che regali.

Alla figlia Blue Ivy aveva preso una bambola di cinque zero per il suo compleanno, e al marito Jay-Z un jet privato e un'auto in occasione della sua prima festa del papà nel 2012.

**Beyoncé ha assunto un "allenatore di autostima" per la figlia Blue Ivy**

E non un jet qualunque: un bombardiere Challenger 850, con una grande camera da letto, due bagni e spazio a sufficienza per ospitare fino a sette persone.

Questo regalo ha poi ispirato Jay-Z a investire in una società chiamata JetSmarter, che è come l'Uber dei jet privati.

**Guida alla vacanza perfetta secondo Beyoncé**

Le spese quotidiane (a cinque zeri)

Si può certamente (e facilmente) affermare che né Beyoncé né Jay-Z abbiano il braccino corto.

Anche per quanto riguarda la vita quotidiana, i due non badano a spese.

**A lezioni di vita da Beyoncé: dieci citazioni e dieci lezioni per vivere come la regina delle popstar**

Secondo l'ex contabile di Beyoncé, le fatture mensili della cantante possono ammontare a oltre 260 mila euro.

Secondo quanto riferito, Beyoncé paga quasi 9 mila euro per il suo pubblicista, 7 mila per la guardia del corpo, 6.500 per lo chef e 3.500 per il personale delle pulizie.

Tutto questo è da sommare poi ai circa 50 mila euro che Beyoncé e Jay-Z usano per la cura di sé, i weekend fuori porta, la manutenzione generale e la cura dei figli.