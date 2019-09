Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp sono usciti allo scoperto sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia, per poi ritirarsi in vacanza su uno yacht a Capri

Dopo mesi in cui la loro relazione sentimentale è rimasta non confermata, ora siamo certi che Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp stiano effettivamente insieme.

Entrambi in Italia per la Mostra del Cinema di Venezia, dove hanno solcato il tappeto rosso insieme per promuovere il film The King, i due hanno continuato la vacanza italiana spostandosi a Capri, dove si sono imbarcati con alcuni amici su uno yacht.

Timothée Chalamet with Lily-Rose Depp in Capri, Italy recently (📸 Backgrid, PopSugar) pic.twitter.com/EgTyVuYQGi — Timothée Chalamet Fans (@TimotheeUpdates) September 7, 2019

I segnali di conferma

Dopo il festival e le apparizioni ufficiali, Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp sono partiti per un viaggio in yacht a Capri, come riportato da Popsugar.

E anche se sembravano aver preso parte a questa avventura velica con un gruppo di amici, i due sono stati fotografati in atteggiamenti intimi, tra scambi di baci ed effusioni di vario genere.

La conferma dei paparazzi, dunque, è arrivata. A questo punto ci aspettiamo che ne arrivi anche una ufficiale dai due ragazzi coinvolti.