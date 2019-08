Tutti gli abiti delle star sul red carpet della 76esima Mostra del Cinema di Venezia. Chi ha vestito chi?



Con la fine di agosto arriva l'imperdibile appuntamento con la Mostra del cinema di Venezia. E per noi, ovviamente, con gli abiti da red carpet.

L'edizione 2019 che apre i battenti il 28 agosto vedrà sfilare al Lido attrici, registi e modelle (e qualche prezzemolino da flash) per una decina di giorni davvero intensi, tra proiezioni e, per l'appunto, red carpet a suon di abito da sera.

La novità, dopo due anni di "padrini", è la scelta di Alessandra Mastronardi come madrina dell'evento: fresca, giovane e per niente scontata (abbiamo dimenticato di dire internazionale), inaugura la 76esima edizione in Armani. E alza l'asticella per le più competitive habitué del tappeto rosso.



Scoprite tutti i look delle celebrities sul red carpet inaugurale e seguite, sera dopo sera, gli arrivi e i nuovi outfit.

I look alla Mostra del cinema di Venezia 2019 Elsa Hosk in ETRO.

Credits: Getty Images



Alessandra Mastronardi in ARMANI PRIVÉ.

Credits: Getty Images



Isabella Ferrari in ETRO, clutch ROGER VIVIER.

Credits: Getty Images





Candice Swanepoel in ETRO, gioielli TABAYER.

Credits: Getty Images

Isabeli Fontana in ALBERTA FERRETTI, gioielli MARCO BICEGO, sandali ROGER VIVIER.

Credits: Getty Images



Marta Hunt in ALBERTA FERRETTI.

Credits: Getty Images





Iman in VALENTINO HAUTE COUTURE.Credits: Getty Images

Gabrielle Caunesil in RAMI KADI COUTURE.

Credits: Getty Images



Stacy Martin in LOUIS VUITTON RESORT.

Credits: Getty Images





Mel B

Credits: Getty Images



Juliette Binoche con gioielli MARCO BICEGO.

Credits: Getty Images

Catherine Deneuve

Credits: Getty Images



Barbara Palvin in ARMANI.

Credits: Getty Images



Ni Ni in GUCCI.

Credits: Getty Images



Stefania Rocca

Credits: Getty Images





Sofia Richie in PLEASEDONTBUY by TWINSET.

Credits: Getty Images



VENEZIA: I LOOK DA GIORNO



Non solo red carpet e abiti da sera: durante la Mostra, il Lido si riempi di celebrities che arrivano, vanno e girano. Con dei look da giorno ovviamente diversissimi tra loro. C'è chi la prende casual, chi invece preferisce il tacco 10 anche sul molo dell'Excelsior. Date un'occhiata alla gallery: scoprite come si vestono le celebrities durante la giornata.







Venezia76: i look da giorno delle star Isabeli Fontana in ALBERTA FERRETTI.Credits: Getty Images

Juliette Binoche in GUCCI.

Credits: Getty Images



Alessandra Mastronardi in GIORGIO ARMANI.

Credits: Getty Images





Martha Hunt in ALBERTA FERRETTI.

Credits: Getty Images



Isabella Ferrari in MANILA GRACE.

Credits: Getty Images



Melanie B in MANILA GRACE.Credits: Getty Images



Sofia Richie in PLEASDONTBUY by TWINSET.

Credits: Getty Images



Alessandra Mastronardi in GIORGIO ARMANI.Credits: Getty Images

Kitty Spencer in ERMANNO SCERVINO.

Credits: Getty Images





