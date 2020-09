In una nuova intervista con Rolling Stone, Selena Gomez ha parlato per l'ultima volta della sua relazione con Justin Bieber: «È un capitolo chiuso»

Selena Gomez si è sempre raccontata senza filtri attraverso la sua musica, parlando di argomenti anche molto privati, di amore, relazioni e rotture.

Ed effettivamente si perde il conto di tutte le canzoni scritte per o su Justin Bieber, il suo ex fidanzato storico.

Tuttavia la cantante ha rilasciato quella che potrebbe essere la sua ultima intervista su Justin, spiegando che quel capitolo della sua vita è ormai chiuso.

**Selena Gomez spiega perché ha iniziato a parlare alla stampa della sua vita privata**

Selena Gomez: «Justin è stato un capitolo importante della mia vita. Ora è chiuso»

«Voglio che le persone sappiamo che Justin è stato un capitolo importante della mia vita, capitolo che ora è completamente chiuso. Non voglio che i fan mi vedano come una persona triste e ferita. Non lo voglio più».

«Volevo che le persone sapessero che ho vissuto qualcosa di reale ma è giusto che ora sappiano che quella parte di me è finita».

**Justin Bieber parla di Selena Gomez: ecco cosa ne pensa la moglie Hailey**

(Continua sotto la foto)

Ecco cos'ha detto Selena parlando di Justin Bieber

La coppia ha condiviso una relazione on-off per molti anni. I primissimi rumors sul loro amore risalgono al 2010, e i due sono stati insieme per l'ultima volta tre anni fa, quando sono stati fotografati mentre si baciavano nel novembre 2017.

Nonostante i due si siano lasciati da qualche anno (con Justin Bieber che ha subito dopo sposato Hailey Baldwin), alcune canzoni dell'album Rare di Selena, pubblicato nel 2020, riguardano ancora il suo cuore spezzato per la perdita di Bieber.

Le due canzoni che parlano della sua relazione con l'ex sono state pubblicate come singoli. La Gomez ha dichiarato: «È stata una mia idea pubblicare 'Lose You to Love Me' e 'Look at Her Now'».

**Selena Gomez pubblica una canzone su Justin Bieber (e fa arrabbiare sua moglie Hailey)**

Durante l'intervista con Rolling Stone, Selena ha detto: «Sapevo fin dall'inizio che 'Lose You to Love Me' sarebbe stata la canzone più importante, perché l'ho sentita nel profondo del mio cuore».

Ha poi aggiunto:

«Queste due canzoni mi hanno aiutato a chiudere un capitolo con un grazioso inchino, mentre il resto dell'album racconta dove sono ora e dove sto andando, quindi secondo me queste sono grandi canzoni, e non solo secondo me: la mia etichetta discografica non ha voluto togliere o modificare nulla a nessuno dei brani. Ma ho salvato il meglio per il futuro».

**Selena Gomez ha paura di rimanere single per sempre (ma ha anche un trucco per zittire l'ansia)**