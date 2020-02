Hailey Baldwin si schiera dalla parte del marito Justin Bieber, quando si parla di Selena Gomez: «Sono felice che sia in grado di parlare dei suoi errori»

Le parole di Justin Bieber sulle sue relazioni passate, in particolare sul suo comportamento da sconsiderato - come dice lui - con Selena Gomez, stanno riempiendo le prime pagine di tabloid internazionali. Tutti ne parlano, e c'è anche chi lo critica.

Ma Justin Bieber ha dalla sua la moglie Hailey, che lo difende e si dice anche molto fiera.

Una fonte vicino alla coppia ha detto:

«Se ci fosse mai stato un dubbio da parte di Hailey su quanto sia forte il loro amore, ora è sparito per sempre. Si sente così al sicuro e così amata, nulla potrebbe convincerla del contrario.

È consapevole di ogni errore che Justin ha commesso, ma non lo ha mai giudicato. Questo è uno dei motivi per cui funzionano così bene come coppia: parlano tanto e si aiutano a vicenda».

La fonte ha continuato dicendo

«E, in realtà, parte del motivo per cui Justin ha fatto molti progressi è il fatto che Hailey lo ha sempre ispirato a essere se stesso al 100%.

E Hailey ama davvero la persona che è diventato, ed è molto orgogliosa che lui sia in grado di parlare dei suoi errori con le sue ex come Selena, perché ora lui è più maturo che mai».

Cos'ha detto Justin Bieber

Durante l'intervista, Justin ha raccontato dell'inizio della sua relazione con Hailey Baldwin, tra alti e bassi, e di come lui l'abbia anche lasciata prima di un tour perché non si sentiva pronto.

Aveva detto a Hailey: «Sono ancora molto ferito dalle relazioni passate, e sto cercando di scoprire il mio percorso, il mio posto nel mondo, non sono pronto a prendere un impegno come questo con te».

E ancora: «Nella mia precedente relazione, sono andato fuori di testa e sono impazzito, ero solo sconsiderato e irresponsabile».

Justin ha detto che non era in grado di essere fedele, amorevole e tutto questo genere di cose. Voleva esserlo per Hailey, ma non era ancora pronto.

Ma a fine intervista ha detto:

«Mi sono preso il tempo che mi serviva per costruirmi davvero e concentrarmi su me stesso, per cercare di prendere le giuste decisioni. E sì, sono migliorato».

La risposta di Selena Gomez

Non è certo un segreto che Justin e Selena avessero una storia piuttosto tumultuosa, fatti di alti e bassi, di tira e molla, che è durata per circa otto anni.

Ecco perché ora, quella di Justin Bieber sembra quasi essere un'ammissione di colpa che arriva dopo le parole di Selena Gomez.

Negli ultimi mesi, infatti la cantante si era aperta durante svariate interviste riguardo alle ferite lasciate da Justin Bieber:

«Non voglio essere irrispettosa - aveva detto - ma mi sono sentita vittima di un certo tipo di abuso».

E anche se Selena Gomez non è completamente soddisfatta della confessione di Justin e probabilmente ritiene che sia arrivata troppo tardi, ha comunque apprezzato le sue parole.

Una fonte ha infatti riferito che «Selena non vuole che la sua relazione con Justin la definisca, ma si sente confortata dal fatto che lui abbia parlato di quello che ha fatto. Spera solo che lui sia sincero».