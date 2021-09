Non è un segreto che l'intera famiglia Kardashian-Jenner sia estremamente ricca. Ma sapete quale Kardashian guadagna di più?

Da quando il clan Kardashian è arrivato sui nostri schermi nel lontano 2007, la loro famiglia si è allargata dappertutto: è cresciuta e si è diversificata in vari settori, dal make up alla moda, ed è arrivata persino nell'industria del benessere.

Capitanate dalla madre Kris Jenner, le sorelle Kardashian hanno all'attivo numerose attività multimilionarie, proprietà in giro per il mondo e accordi da record con i brand più famosi; per non parlare della loro serie tv Keeping Up With The Kardashian.

** Quanto guadagnano le Kardashian per una foto su Instagram? Ecco la risposta **

Ma chi è la più ricca tra Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie?

Ovviamente, solo i loro contabili personali conoscono a pieno le finanze delle sorelle Kardashian-Jenner, ma ci sono infinite speculazioni sul patrimonio netto della famiglia.

In molti hanno infatti cercato di stimare quanto guadagnano Kim & Co., classificando il loro reddito individuale dal più alto al più basso.

Vediamo allora come appare la classifica.

Ecco chi guadagna di più nella famiglia Kardashian-Jenner

(Continua sotto la foto)

1. Kim Kardashian, la regina da un miliardo di dollari

In cima alla classifica come la più ricca della famiglia, c'è ovviamente Kim Kardashian.

Ad aprile 2021 Forbes ha stimano che abbia un patrimonio netto di 1 miliardo di dollari.

**Kim Kardashian: «La parte migliore dell'essere me sono i viaggi gratis»**

Secondo le indiscrezioni, la maggior parte della sua ricchezza proviene dai guadagni della sua azienda KKW Beauty e del marchio di abbigliamento SKIMS.

Non mancano poi le entrate dai reality TV, dalle sponsorizzazioni e dagli investimenti minori.

Nel 2020, Kim ha seguito le orme di sua sorella Kylie e ha venduto una quota del 20% nella sua linea KKW Beauty a Coty Inc., per un totale di 200 milioni di dollari.

Tuttavia, Kim rimane la proprietaria di maggioranza della società e Forbes stima che la sua partecipazione valga ancora circa 500 milioni di dollari.

**Il divorzio di Kim Kardashian e Kanye West sarà raccontato in un reality**

2. Kylie Jenner, la piccola di casa con un patrimonio netto di 700 milioni di dollari

Nonostante sia la più giovane, Kylie è stata, a un certo punto, il membro più ricco della famiglia Kardashian-Jenner; prima che sua sorella maggiore Kim le rubasse il titolo.

**Provate a indovinare che lavoro avrebbe fatto Kylie Jenner se non fosse diventata famosa**

Dopo essere stata nominata «la più giovane self-made miliardaria di tutti i tempi» nel 2019, il patrimonio netto di Kylie Jenner è sceso a 700 milioni di dollari, secondo le stime di Forbes datate ottobre 2020.

Questo perché Kylie ha venduto una quota di maggioranza del 51% della sua azienda, Kylie Cosmetics, a Coty Inc. per 600 milioni di dollari.

Secondo Forbes, la sua partecipazione nella società ha ora un valore di 300 milioni e i restanti 400 milioni del suo patrimonio netto, secondo quanto riferito, provengono da «contanti, automobili, beni immobili e altri investimenti».

**Ecco perché Kylie Jenner quando viaggia prenota una stanza d'albergo in più**

3. Kris Jenner, la matriarca della famiglia che guadagna dal lavoro delle figlie

Dire che Kris Jenner ha fatto un sacco di soldi sulle spalle dei suoi figli è un eufemismo.

Certo, la mamma della famiglia più famosa dei reality TV ha lavorato duramente per creare e mantenere il marchio Kardashian, ma gran parte del denaro che rivendica come suo arriva per gentile concessione della prole.

Secondo quanto riferito, infatti, la matriarca della famiglia prende il 10% di tutto ciò che fanno tutti i suoi figli.

È facile allora capire come Kris Jenner sia la terza persona più ricca del clan, con un patrimonio netto che si aggira intorno ai 190 milioni di dollari.

**Kris Jenner rivela i due segreti che le hanno permesso di diventare milionaria**

4. Kendall Jenner, (solo) quarto posto per la modella più pagata al mondo

Nonostante Kendall sia una delle modelle più pagate della storia, si ritrova solo al quarto posto nella classifica familiare.

Infatti, nonostante nel 2017, Forbes abbia dichiarato Kendall la modella più pagata al mondo, il suo patrimonio netto è di 45 milioni di dollari.

**Kendall Jenner ha un mantra che si ripete tutte le mattine (da copiare)**

Secondo le stime, Kendall incassa circa 22 milioni di dollari sfilando sulle passerelle, apparendo su riviste e lavorando con brand di alto livello.

Il resto delle entrate arriva grazie allo show Keeping Up with the Kardashians, a sponsorizzazioni e investimenti.

Kendall Jenner ha però anche recentemente lanciato il suo marchio di tequila, 808, che probabilmente farà schizzare in alto il suo patrimonio netto nel prossimo futuro.

**Kendall Jenner racconta i suoi problemi con l'ansia: «A volte penso di morire»**

40 milioni a testa per Khloé e Kourtney Kardashian

Secondo le stime, sia Khloé che Kourtney hanno sul conto circa 40 milioni di dollari.

Entrambe hanno beneficiato dello stipendio ricavato dallo show televisivo Keeping Up With The Kardashian, oltre che dai ricavi incassati dagli spin-off passati.

Inoltre, Khloé è coinvolta in progetti fashion, come la sua linea di denim Good American, e ha un programma televisivo tutto suo, Twisted Sisters.

Mentre Kourtney, la più grande delle sorelle Kardashian-Jenner, ha un suo marchio di lifestyle, Poosh, i cui ricavi si aggiungono al patrimonio.

**I figli di Kourtney Kardashian hanno già una skincare routine**