«Se qualcuno dice di no stai parlando con la persona sbagliata»: vi raccontiamo i due segreti di business con cui Kris Jenner ha costruito l'impero Kardashian

Dietro l'impero economico Kardashian saprete che dietro c'è la matriarca di famiglia, Kris Jenner.

La mamma delle globalmente note Kim Kardashian, Kylie Jenner (recentemente nominata la più giovane miliardaria self-made a soli 21 anni), Kendall Jenner (la modella più pagata al mondo), oltre che di Khloé, Kourtney e Rob Kardashian, è l'ideatrice di Keeping Up With The Kardashians e di praticamente tutte le lucrosissime imprese delle figlie.

E in un'intervista Kris Jenner ha rivelato l'unica regola di business che l'ha resa milionaria: il suo piccolo segreto per gestire il grande impero.

Il primo segreto di Kris Jenner

La momager ha di recente discusso di cosa significhi essere un magnate degli affari con la figlia maggiore, Kourtney Kardashian, sul sito web di lifestyle di Kourtney, Poosh.

«Il mio motto è stato per anni: 'Se qualcuno dice di no, stai parlando con la persona sbagliata'. Nella mia vita ci sono state così tante volte in cui ho accettato un no come risposta risposta, ma me ne sono sempre pentita in seguito» ha spiegato Kris Jenner.

Durante il suo intervento sul sito di lifestyle, ha espressamente voluto dire ai fan (e a chi la critica) che c'è molto lavoro dietro l'impresa di creare il tipo di dinastia familiare come quella delle Kardashian.

Le ci è voluto molto tempo per essere in grado di sviluppare i preziosi contratti di sponsorizzazione, così come i rapporti commerciali che le sue figlie hanno oggi.

Kylie Jenner ad esempio non sarebbe diventata un miliardaria senza una guida e senza il lavoro dietro le quinte fatto da sua madre.

Il secondo segreto della leader Jenner-Kardashian

Oltre al suo motto, Kris Jenner ha anche voluto rivelare la sua routine mattutina, spiegando ai fan che il suo rituale quotidiano è essenziale per il suo benessere e il suo successo.

Kris Jenner si sveglia alle 4:30 o alle 5:00 del mattino, beve una tazza di caffè mentre controlla le e-mail e poi salta sul suo tapis roulant, dove guarda le notizie.

«Sono preparata mentalmente ed emotivamente e fisicamente ad affrontare un nuovo giorno.

Bisogna essere informati su cosa sta succedendo nel mondo, così come bisogna essere informati su cosa stanno facendo i tuoi figli» ha spiegato Jenner, raccontando che questo è un altro dei suoi segreti.