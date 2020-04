Un nuovo sondaggio sul Principe Harry e Meghan Markle ha rivelato che il Duca del Sussex non è più apprezzato dagli Inglesi dopo un momento specifico

Prima di incontrare Meghan, il Principe Harry era uno dei reali più amati della famiglia Windsor (il terzo, nello specifico, subito dopo la Regina Elisabetta e il fratello William), ma con tutti i cambiamenti che ci sono stati da quando lui e Meghan si sono sposati, il pubblico britannico ha chiarito in un nuovo sondaggio che l'approvazione del principe Harry è calata tremendamente e che a (quasi) nessuno piace la coppia Sussex.

Gli inglesi non rivorrebbero il Principe Harry nella famiglia reale

Il sondaggio online è stato condotto da Redfield & Wilton Strategies per Newsweek e ha coinvolto 1.500 adulti attualmente residenti nel Regno Unito.

Di questi, ben il 54% afferma che non vorrebbe rivedere Harry e Meghan come membri senior della famiglia reale, il 28% afferma invece il contrario e il restante 18% non ha espresso preferenze a riguardo.

Inoltre, il 33% degli intervistati ha affermato di avere oggi una stima inferiore di Harry, e solo il 19% ha invece dichiarato che loro opinione del principe è migliorata.

Lo stesso Meghan Markle, con il 36% di commenti negativi in più rispetto al 2016 .

Questi risultati sono molto diversi rispetto a quelli passati.

A un certo punto infatti, Harry era, come dicevamo, il terzo membro più amato della famiglia reale con il 90% di approvazione dal pubblico - dietro a suo fratello William e alla regina Elisabetta.

Ecco perché (e da quando) il Principe Harry non piace più

Da quando Harry e Meghan hanno ufficializzato la loro relazione, la stampa britannica ha iniziato una crociata contro la duchessa del Sussex, e di conseguenza contro Harry.

Fin da subito infatti, i tabloid hanno scavato nelle difficili relazioni famigliari di Meghan (soprattutto quella con il padre Thomas Markle), nel suo passato, nelle sue amicizie a Hollywood.

I giornali internazionali erano pieni di titoli e commenti negativi sulla coppia, e di conseguenza l'opinione del pubblico è iniziata a calare.

Ma a dispetto di quello che potreste pensare non è stato questo a far disamorare gli inglesi: non si tratta di Meghan.

La goccia che pare aver fatto traboccare il vaso infatti è stato il royal tour in Africa.

Lo scorso autunno, Harry e Meghan hanno fatto un importante viaggio in Africa, che sembrava essere molto gradito tra il popolo britannico.

Peccato dunque per il rilascio della loro intervista poco dopo, in cui Harry ha dichiarato vera la faida con il fratello William.

Durante l'intervista, Harry ha raccontato il suo punto di vista sulla crisi famigliare con il fratello, dipingendo se stesso e Meghan come vittime.

Ed è stato in quel preciso momento che l'apprezzamento del grande pubblico per lui e per la coppia è crollato drasticamente.