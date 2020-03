Harry e Meghan hanno lasciato Vancouver (e il Canada) per trasferirsi a Los Angeles, dove sperano di poter riuscire a trovare più privacy

Meghan Markle e il principe Harry hanno lasciato la loro casa in Canada per trasferirsi negli Stati Uniti, più precisamente in California.

Secondo le indiscrezioni di People, il duca e la duchessa del Sussex hanno lasciato temporaneamente la loro casa sull'isola di Vancouver e ora si troverebbero a Los Angeles, la città natale di Meghan.

La coppia, insieme al figlio Archie, ora vive in quello che viene descritto come un «complesso appartato» da qualche parte nella regione.

Sebbene la posizione specifica della casa non sia stata rilasciata, alcune voci all'inizio dell'anno dicevano che i reali avevano concentrato la ricerca su proprietà nella zona Malibu, fuori dalla portata degli autobus turistici e dei paparazzi.

Sebbene Harry e Meghan, insieme ad Archie, avessero deciso di vivere in Canada quando hanno annunciato a gennaio che avrebbero lasciato i loro ruoli senior nella royal family, alcune fonti avevano già riferito che la coppia progettava comunque di trascorrere del tempo a Los Angeles.

Meghan, 38 anni, è cresciuta a Los Angeles, e proprio lì può trovare un aiuto in sua madre Doria Ragland, che lavora come assistente sociale e istruttrice di yoga, e diversi amici, che hanno visitato la coppia sull'isola di Vancouver.

Una fonte avrebbe commentato che la città di Los Angeles potrebbe essere il posto perfetto per la famiglia Sussex, poiché si sono sentiti un po' fuori luogo sull'isola di Vancouver, dove non era «comune vedere celebrità in giro a passeggio».

«Quando tutto il mondo ha scoperto che avevano deciso di trasferirsi a Vancouver, la loro privacy era finita.

I paparazzi sapevano esattamente dove Harry e Meghan abitavano sull'isola di Vancouver. Sapevano dov'erano i sentieri escursionistici in cui Meghan andava a fare le sue passeggiate. Non c'erano posti dove nascondersi».

E ancora: «Los Angeles, città in cui le celebrità hanno perfezionato l'arte di scomparire quando necessario e riapparire per lo stesso motivo, è organizzata per soddisfare le esigenze delle celebrità fornendo così anche a Harry e Meghan un po' di privacy».