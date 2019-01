Una fonte vicino alla coppia sostiene che Miley Cyrus e Liam Hemsworth aspettino un bambino, ma la cantante smentisce (e poi cancella il post)

I tabloid internazionali sembrano confermare la notizia che Miley Cyrus e Liam Hemsworth diventeranno presto genitori del loro primo figlio.

La coppia, che si è unita in matrimonio lo scorso 23 dicembre, si dice sia elettrizzata dalla notizia del futuro bambino.

Un insider vicino alla coppia ha rivelato a Ok! Australia:

«Miley è al settimo cielo perché sta portando in grembo il suo primo figlio con Liam ... È una bambina, o almeno è quello che loro sperano», ha affermato la fonte anonima.

La smentita (poi cancellata) sui social

Poche ore dopo compare sui social di lei una smentita, poi cancellata.

Prima di sparire però è stata prontamente screenshottata.

«Non sono incinta (egg-expecting), ma è bellissimo (egg-celent) vedere quanto sono tutti felici per noi.. anche noi siamo molto felici per noi ed eccitati (egg-cited) per questo nuovo capitolo della nostra vita»: scrive Miley su Twitter, con un gioco di parole legato alla storia dell'uovo che ha battuto il record di like di Kylie Jenner.

Peccato che il nuovo capitolo di cui parla non sia una gravidanza ma il recente matrimonio.

Se invece il rumor fosse corretto

La star di Wrecking Ball, secondo quanto riferito, avrebbe intenzione di crescere il suo primo figlio nel paese natale di Liam, cioè l'Australia.

La cantante sta in particolare pensando alla città costiera di Byron Bay, dove la coppia visita regolarmente Chris Hemsworth - fratello di Liam - e sua moglie Elsa Pataky.

«A Byron Bay Miley si sente come a casa ... Vuole vuole comprare una casa accanto a quella di Chris ed Elsa, così possono passare più tempo insieme e i cuginetti possono crescere insieme», ha continuato l'insider.

La storia d'amore di Miley e Liam

La favola di Miley Cyrus e Liam Hemsworth è iniziata nel 2009, quando i due giovani attori si sono incontrati sul set del film drama The Last Song.

Hanno annunciato il loro fidanzamento nel 2012, per poi però lasciarsi l'anno successivo.

Un ritorno di fiamma li ha riportati insieme nel 2016, e da allora sono inseparabili, al punto che al dito di lei è comparso un anello.

Lo scorso 23 dicembre Miley e Liam si sono infatti sposati nel Tennessee, circondati da familiari e amici in quella che è stata una piccola cerimonia privata e top secret.

È molto probabilmente che la coppia tenga l'annuncio ufficiale dell'arrivo del loro primo figlio segreto ancora per un po', o per lo meno finché non saranno pronti a condividere la notizia con i loro 92 milioni di follower su Instagram.