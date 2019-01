Kylie Jenner ha perso il record per la foto con più like della storia contro un uovo: ecco tutta la storia dell'uovo che ha conquistato Instagram

Avviso ai nostri lettori: non aspettetatevi che quello che state per leggere abbia un qualche senso logico.

Ieri notte, la foto di un uovo, aranciognolo e leggermente lentigginoso, ha battuto l'immagine postata da Kylie Jenner quando annunciava la nascita della figlia come il post più amato di Instagram di sempre.

Per chi ha la faccia a punto interrogativo e si chiede Sorry, what? ecco qualche spiegazione.

Kylie Jenner fino a ieri aveva il record della foto con più like della storia di Instagram.

Finché un uovo non l'ha sfidata.

E ora la foto con più like della storia di Instagram è quella di un uovo.

No, l'uovo non è incrostato di diamanti. No, l'uovo non ha un famoso canale YouTube di cui non hai mai sentito parlare. No, non c'è nessuna celebrità sexy di fianco all'uovo.

È veramente solo un uovo, ritratto in tutto il suo splendore.

Eccolo.

Ecco tutto.

Questo è l'uovo da più di 30 milioni di like che ha battutto ogni record su Instagram.



Originariamente pubblicato il 4 gennaio 2019 dall'account @world_record_egg, la foto di un uovo su fondo bianco ha superato i 18,1 milioni di "mi piace" richiesti per rubare la medaglia d'oro a Kylie Jenner nella sfida di post con più like in assoluto.

Fino a ieri sera, la prima foto della figlia neonata di Kylie Jenner, pubblicata il 6 febbraio 2018, era il leader indiscusso di Instagram.

Questa era la foto da battere.

Ora però è l'uovo che comanda.

Anche se, in risposta, Kylie Jenner ha pubblicato un video di se stessa che rompe un uovo sul pavimento di una strada.

«Take that little egg», ha scritto Kylie (che letteralmente vuol dire Prendi questo, piccolo uovo).

Ma sulle sue Insta Stories l'account @world_record_egg ha lasciato intendere ai suoi follower la presenza di una misteriosa Fase 2 del piano, scrivendo indizi come «Non finisce qui» e che «Siamo solo all'inizio».

Le domande più grandi però persistono.

Perché un uovo?

È un cenno ironico alla foto ex-numero-uno di Kylie Jenner sullo sviluppo della vita in una creatura vivente e che respira? Si tratta di uno stratagemma per far luce sulla difficile situazione delle pratiche di posa nel settore agricolo? È solo un'escamotage elaborato per consentire la costruzione di fantastici giochi di parole e titoli su Internet?

Non sappiamo da chi sia partita l'idea di pubblicare l'uovo, del perché è stato fatto, o perché questo tentativo di superare un record abbia così facilmente funzionato. Non offriamo neanche una grande analisi sul perché tutto questo sia effettivamente accaduto.

A volte, la volontà di Internet si plasma in modi alquanto singolare, e in questo caso, Internet ha deciso che quell'uovo doveva diventare famoso.