Kylie Jenner rivela di voler dare alla figlia Stormi un fratellino: «Essere genitore è stressante, ma non c'è niente che io desideri di più»

Niente rende Kylie Jenner più felice dell'essere mamma di sua figlia Stormi, 2 anni, avuta con l'ex compagno Travis Scott, 29.

Stormi è in quell'età in cui, crescendo, ci si inizia a distanziare dalla mamma, e questo rende Kylie molto felice ma al tempo stesso anche un po' triste.

«Ha poco più di due anni e mezzo ora. Sono entusiasta che lei cresca, ma allo stesso tempo sono molto triste», rivela Kylie.

Kylie vuole essere (di nuovo) mamma

Anche se la beauty guru adora guardare sua figlia diventare una bambina loquace, curiosa, educata e premurosa, rivela che le mancherà vivere questi preziosi momenti di crescita.

Proprio per questo, Kylie Jenner non nasconde il desiderio di avere un altro figlio.

Mentre collaborava con James Charles per un video tutorial sul trucco di Halloween sul suo canale YouTube, Kylie Jenner ha infatti confessato di volere più bambini.

Alla domanda di James Charles «Vuoi altri figli?», Kylie ha risposto «Non c'è niente che desideri di più».

«Assolutamente sì - ha continuato a ribadire l'imprenditrice - in realtà ci penso ogni giorno. Ma non so ancora quando.

Non sto pianificando di avere altri figli al momento, non ho tempo perché ciò accada.

Ma dopo Stormi, è impossibile per me non volere altri bambini».

La piccola di casa Kardashian-Jenner ha però anche ammesso che non è affatto facile assicurarsi di fare tutto il possibile per dare ai figli la migliore educazione.

«Essere genitore è stressante - ha detto Kylie - devi sempre sapere qual è la cosa giusta. Io mi tengo informata, leggo libri, seguo tutti i profili Instagram per mamme.

Sto ancora cercando di imparare qual è il modo migliore di crescere un figlio, ma penso che ogni bambino sia diverso. Alle mamme là fuori consiglio solo di fare quello che pensino sia meglio per loro figlio».

