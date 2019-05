Kit Harington, il Jon Snow di Game of Thrones, è stato ricoverato in un centro di cura per via di problemi personali legati (anche) alla fine della serie

L'attore di Game of Thrones, Kit Harington, 32 anni, si trova al momento in una clinica riabilitativa privata «Prevalentemente per lo stress e l'esaurimento, ma anche l'alcol» - stando a quanto affermato da un amico dell'attore.

Page Six riporta alcune parole a riguardo: «Kit ha deciso di utilizzare questa pausa nel suo lavoro come un'opportunità per trascorrere un po' di tempo in un centro benessere per lavorare su alcuni problemi personali».

Secondo il magazine, l'amico di Kit ha detto che la fine Game Of Thrones «Ha davvero colpito Kit duramente. Ha avuto un momento in cui non smettava di pensare, 'e ora cosa farò?'»

È stato riferito che Kit è al centro già da alcune settimane, più precisamente sembra che l'attore abbia fatto il check-in prima della messa in onda del finale dello show di Game of Thrones.

Si ritiene che nella struttura riceverà cure specifiche per il benessere mentale, come coaching psicologico, pratica di meditazione consapevole e terapia comportamentale cognitiva.

È stato aggiunto che la moglie di Kit Harington, Rose Leslie, 32 anni, è «Estremamente solidale» con il marito,e che adesso l'attore ha bisogno di «Pace e tranquillità».