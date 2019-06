Dal Trono di Spade al red carpet: ecco come copiare il beauty look nude chic di Sophie Turner



Classe 1996, Sophie Turner è l’attrice britannica che interpreta Sansa Stark nella serie culto HBO Game of Thrones, conosciuta in Italia anche come Il Trono di Spade.

Con la sua bellezza nord-europea, Sophie Turner ha conquistato pubblico e critica, e non solo: dal 2016 fa coppia fissa con Joe Jonas, con il quale si è sposata - in segreto, a Las Vegas - il 2 Maggio del 2019.

Nella serie TV la giovane star sfoggia lunghi capelli rossi e look austeri da vera Queen of the North. Nella vita reale invece, Sophie Turner sceglie un long bob biondo e un make-up naturale ma d’effetto, con focus sullo sguardo e base naturale e perfezionata.

Continuate a leggere l'articolo e soprite come copiare il beauty look di Sophie Turner, Sansa Stark di Game of Thrones.

Per il suo beauty look nude chic, Sophie Turner punta tutto su una base perfezionata : per ottenerla l'attrice sceglie un fondotinta ad alta coprenza ma dal finish leggero, satinato e non secco.

Per completare la base scegliete un correttore ad alta coprenza di una tonalità leggermente più chiara del vostro incarnato e applicatelo sotto gli occhi e al centro del viso.



Per fissare la base e renderla long lasting, scegliete una cipria libera super sottile e setosa, in grado di ridurre l’aspetto dei pori. Questa crea sulla pelle un filtro super sottile e invisibile, a prova di paparazzi.



Spostiamo l'attenzione dalla base alle sopracciglia: quelle dell'attrice sono di medio spessore. Definitele in modo naturale disegnando tratti individuali con una matita dalla mina sottile.







Il bronzer è il vero protagonista di questo look healthy giocato sui toni caldi del terracotta: sceglietene uno dalla sfumatura color caramello e applicatelo su zigomi e fronte con ampi movimenti circolari del pennello.



Completate la base applicando sulle gote un blush pescato dal finish trasparente, modellabile e setoso: darà al look un aspetto più naturale e fresco.



Il trucco occhi inizia con un tratto di matita nera: sceglietene una dalla formula cremosa e sfumabile e stendetela sulla rima interna inferiore e superiore. Sfumatela poi tra le ciglia per un effetto smokey naturale.







Per donare profondità allo sguardo aggiungendo un tocco di colore Sophie Turner sceglie una tonalità terracotta, a metà tra quelle del bronzer e del blush utilizzati sul viso. Sfumate la polvere opaca dalla piega dell'occhio fino alla palpebra mobile e applicatene un velo sottile anche lungo le ciglia inferiori.



Per aggiungere profondità allo sguardo e completare il look, scegliete un mascara volumizzante, incurvante e di un nero super intenso.







Per le labbra, l'attrice sceglie un rossetto perfect nude dal finish leggermente lucido che volumizza e idrata.



Credits Ph: Simona Rottondi

Credits Ph: Getty Images