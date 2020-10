L'ex angelo di Victoria's Secret Karlie Kloss e il marito Joshua Kushner aspettano il loro primo figlio. Una fonte conferma: «Karlie è felicissima»

Karlie Kloss è incinta!

La supermodella americana, 28 anni, aspetta il suo primo figlio con il marito Joshua Kushner.

Una fonte ha confermato la notizia alla rivista People e ha detto che i futuri genitori sono entusiasti di questo momento:

«Karlie è felicissima di aspettare il suo primo bambino. Nascerà nel 2021 e lei sarà una madre straordinaria».

Per il momento non è ancora arrivata nessuna conferma dalla coppia. Ma ci aspettiamo che la top model, ex angelo di Victoria's Secret, condivida presto con i suoi (quasi) 9 milioni di fan su Instagram una foto del pancione in crescita.

La notizia che Karlie Kloss e Joshua Kushner, 35 anni, diventeranno presto genitori, è arrivata una settimana dopo il loro secondo anniversario di matrimonio. Occasione che la modella ha celebrato condividendo un video in bianco e nero della riservatissima cerimonia.

La coppia si era infatti sposata nell'ottobre del 2018, con una piccola cerimonia ebraica nello stato di New York, celebrata davanti a meno di 80 ospiti.

In quell'occasione, la sposa aveva indossato un abito personalizzato firmato Dior (che ha richiesto più di 700 ore per essere creato).

