Karlie Kloss si è sposata ieri con una piccola cerimonia ebraica nello stato di New York. I due avevano annunicato tre mesi fa il fidanzamento su Instagram

A soli tre mesi di distanza dall'annuncio del loro fidanzamento, Karlie Kloss e Joshua Kushner si sono sposati.

Le nozze si sono celebrate ieri sera con una piccola cerimonia ebraica nello stato di New York, con meno di 80 persone presenti.

Ma le celebrrazioni non sono finite: la coppia ospiterà anche una grande festa per altri amici e parenti in primavera.

Il vestito da sposa e la cerimonia

Per la cerimonia, Kloss ha indossato un abito bianco con dettagli in pizzo disegnato da Dior.

Indossava anche minuscoli orecchini con borchie, una piccola collana e, naturalmente, il suo anello di fidanzamento con diamanti incastonati.

Secondo una fonte presente alle nozze: «Il matrimonio è stato intimo e commovente, la coppia era raggiante di felicità».

La relazione, la proposta di matrimonio e l'annuncio

La coppia ha annunciato il fidanzamento a luglio, un paio di settimane dopo che Joshua Kushner si è proposto alla supermodella, 26 anni, durante un weekend romantico nella parte settentrionale dello stato di New York.

A dare la notizia era stata proprio Karlie, che aveva condiviso la notizia del fidanzamento su Instagram con un selfie al tramonto mentre baciava Kushner:

«Ti amo più di quanto non abbia parole da esprimere. Josh, sei il mio migliore amico e la mia anima gemella. Non vedo l'ora del nostro per sempre insieme. Sì un milione di volte».

«Sono entrambi felicissimi e festeggiano felicemente - aveva detto una persona vicina alla coppia al momento - I loro cuori sono pieni di gioia e loro sono entusiasti di costruire insieme il loro futuro».