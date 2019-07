Ad anni di distanza, Karlie Kloss spiega perché ha deciso di smettere di lavorare per Victoria's Secret: difendere i suoi ideali femministi

Karlie Kloss ha parlato per la prima volta delle sue idee femministe e di come queste abbiano modificato il corso della sua carriera.

Ad esempio facendole decidere di lasciare il più famoso marchio di biancheria intima Victoria's Secret.

Come noto, Karlie Kloss è una della modelle più famose del settore e tuttavia non ha esitato a tagliare i ponti con il marchio dopo aver capito che il suo lavoro non rispecchiava i suoi ideali.

Era il 2015. Ecco com'è andata.

Le parole di Karlie Kloss

Durante una recente intervista per Vogue, la modella ha detto:

«La ragione per cui ho deciso di smettere di lavorare con Victoria's Secret era che non ritenevo fosse un'immagine che riflettesse veramente chi sono io e il tipo di messaggio che voglio inviare alle giovani donne su cosa significa essere belle».

All'epoca Karlie Kloss studiava teorie femministe alla New York University e ovviamente apprendeva molte cose che riteneva dovessero essere messe in pratica.

«Penso sia stato un momento cruciale per la mia carriera poter fare le mie scelte e controllare la mia stessa storia, sia attraverso le aziende con cui ho scelto di lavorare, sia attraverso l'immagine che ho deciso di mostrare al mondo».

E ancora: «Così facendo mi sono resa conto che più esercitavo il potere della mia voce, più guadagnavo rispetto alle mie colleghe.

E ho guadagnato molto di più anche per me stessa, non a livello economico».