Justin Bieber ha preso a pugni un uomo a Coachella, ma l'ha fatto a fin di bene, perché questo stava importunando una ragazza: ecco cosa è successo

È stato un weekend movimentato quello che Justin Bieber ha trascorso al Coachella.

E non solo per le notti brave e i party a corredo del festival, ma per via della rissa che lo ha visto coinvolto con un uomo, con relativo coinvolgimento della polizia.



Ma se pensate che si tratti dell’ennesimo colpo di testa della popstar, vi sbagliate.

Questa volta il povero Justin stava difendendo una ragazza, che era stata ripetutamente molestata dal tizio che si è beccato un pugno in faccia.



Ecco cosa è successo.



(Continua sotto la foto)

Perché Justin Bieber ha picchiato un uomo



Stando a quanto riportato da Tmz, il cantante si trovava a una delle tante feste al Coachella quando ha visto che un uomo stava aggredendo una ragazza tenendola per la gola.

A quel punto la popstar ha gridato intimandogli di lasciarla andare, ma vedendo che l’uomo non era intenzionato ad ascoltarlo «lo ha colpito con un pugno in faccia e lo ha spinto contro un muro».



L’intervento della Polizia



In seguito all’accaduto, People ha contattato il Dipartimento di Polizia di La Quinta, che ha giurisdizione in quella zona, che ha confermato di essere intervenuta nel luogo della rissa.

Le forze dell'ordine hanno riferito che la donna coinvolta ha confermato il coinvolgimento di Justin nell’incidente, ma che non ha voluto sporgere denuncia contro il suo aggressore.

La Polizia non ha rilevato segni visibili sul suo corpo, né alcun testimone ha voluto confermare che si sia effettivamente tenuta una rissa.



Che fine ha fatto l’assalitore



Tmz ha scritto anche che l’uomo che si è beccato un pugno in faccia da Bieber era - secondo molti - sotto l’effetto di droghe.

Non pago di quanto accaduto e, anzi, ferito nell’orgoglio avrebbe cercato di vendicarsi mettendosi a inseguire un Suv, credendo fosse quello del cantante.

L’uomo è stato successivamente fermato dalla Polizia.



Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber) in data: Apr 13, 2018 at 11:00 PDT

Il weekend di Justin Bieber al Coachella



Prima di questo episodio, il cantante si stava godendo la manifestazione così come tante altre star, ballando nell’area vip insieme ad alcuni amici, come testimoniano le foto che lui stesso ha pubblicato su Instagram.

Con lui non c’era però Baskin Champion, la nuova fiamma con cui è stato visto recentemente, subito dopo aver - di nuovo - rotto con Selena Gomez.