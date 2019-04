Coachella 2019: date, line up e programma del Festival. Foto, video, anticipazioni su outfit, look e street style delle star

Coachella è il festival musicale più famoso del mondo. Per via della musica, ma anche per l'enorme quantità di star che partecipano documentando tutto su Instagram.

Ogni anno migliaia di persone (circa 250mila) si riversano a Indio, nel deserto californiano, per assistere alle performance degli artisti più in voga e vivere un lungo weekend di musica, moda e feste, in un clima che cerca di far rivivere gli antichi fasti di Woodstock.

Perché tra fiori ovunque e stile hippy il Coachella è l'unico in grado di tenere testa al grande Festival del 1969.

Tra le più assidue (note) frequentatrici Alessandra Ambrosio, Paris Hilton, Cara Delevingne, Alexa Chung, Kendall Jenner.

Per l’edizione 2019 le date sono quelle del fine settimana tra il 12 e il 14 aprile e quello del 19-21 aprile.



Da anni, la line up rimane identica entrambi i weekend, in modo da non fare discriminazioni.

Formula che vince non si cambia e quindi ecco cosa sapere sull'edizione di quest'anno.



(Continua sotto la foto)



Coachella 2019



Date

Da venerdì 12 a domenica 14 Aprile

Da venerdì 19 a domenica 21 Aprile

Dove

Nella Indio Valley, vicino Palm Springs, in California

Biglietti

I biglietti per il Coachella Festival 2019 sono in vendita sul sito ufficiale coachella.com dal 4 gennaio. Due tipi di biglietti: GENERAL ADMISSION o VIP; il primo costa 429 dollari, il secondo di 999. Entrambi valgono per i 3 giorni del weekend scelto. Al momento tutti i biglietti sono sold out, ma sul sito c'è una lista d'attesa per eventuali nuove disponibilità.

Venerdì 12 e 19 aprile: la lineup dell’evento

Headliner delle giornate del 12 e del 19 aprile 2019 sarà Childish Gambino, accompagnato da Janelle Monàe, the 1975, DJ Snake, Diplo, RÜFÜS DU SOL e BLACKPINK. Saliranno sul palco anche Anderson .Paak & The Free Nationals, Kacey Musgraves, Juice WRLD, Ella Mai, Los Tucanes De Tijuana, FISHER, Jaden Smith, Nina Kravitz, Rosalìa, Gorgon City, Mon Laferte, Khruangbin, Kayzo, dvsn, King Princess, Chris Lake, Jauz, Hot Since 82, Charlotte Gainsbrough, SOPHIE, Nicole Moudaber, Tierra Whack, Polo & Pan, Beach Fossils, Yellow Days, the Frights, Nora En Pure, Yves Tumor, SG Lewis, Kero Kero Bonito, JPEGMAFIA, Calypso Rose, Nic Fanciulli, Kölsch, CamelPhat, Let’s Eat Grandma, U.S. Girls, Anna Lunoe, Amelie Lens, Hurray for the Riff Raff, Walker & Royce, Turnstile, BAT BOY, 88Glam, Ross From Friends, Lauren Lane, Still Woozy, Bakar, Blond:ish, Tomasa del Real, Las Roberts, Dave P.

Sabato 13 e 20 aprile: la lineup dell’evento

Headliner delle giornate del 13 e 20 aprile saranno i Tame Impala, accompagnati da Solange, Kid Cudi, Weezer, Aphex Twin, J Balvin, Billie Eilish e Bassnectar. Saliranno poi sul palco Four Tet, Christine and the Queens, Wiz Khalifa, Mac DeMarco, Bazzi, Maggie Rogers, Shwck Wes Gryffin, Bob Moses, Virgil Abloh, Tale of Us, Mr Eazi, Sabrina Claudio, Ty Seagall & White Fence, Deep Dish, Smino, FKJ, The Interrupters, SiR, Idris Elba, Parcels, JAIN, Soulection, Turnover, SALES, Stephan Bodzin, CloZee, ARIZONA, Murda Beatz, Jambinai, Ame, CHON, Little Simz, Adriatique, Lee Burridge, the Garden, Agoria, Hop Along, shame, Superorganism, serpentwithfeet, Ookay, Steady Holiday, Javiera Mena, the Messthetics, the Red Pears, Heidi Lawden.

Domenica 14 e 21 aprile: la lineup dell’evento

Protagonista della giornata sarà l’amata Ariana Grande, accompagnata da nomi del calibro di Khalid, Zedd, Gesaffelstein, Bad Bunny, Dillon Francis, CHVRCHES e YG. Si esibiranno inoltre Cirez D, Playboy Carti, H.E.R., Blood Orange, Pusha T, Unknown Mortal Orchestra, Kaytranada, Gucci Gang, Jon Hopkins, SOFI TUKKER, Burna Boy, Lizzo, Dermot Kennedy, SOB X RBE, Clairo, Nightmare, Perfume, boy pablo, Guy Gerber, HYUKOH, Emily King, Dennis Lloyd, Alice Merton, Shallou, 070 Shake, Soccer Mommy, Rico Nasty, Cola Boyy, Wallows, Mansionair, Nocturnal Sunshine, Dusky, Yotto, Patrice Bäumel, Easy Life, Jan Blomqvist, Iceage, Men I Trust, Charlotte de Witte, Social House, Ocho Ojos, Razorbumps e Tara Brooks.

Il meglio del Coachella 2018

Sul prato di Coachella ogni anno ci sono installazioni diverse, originali, uniche, che attraggono come calamite e che caratterizzano ogni edizione del Festival.

*** Coachella 2018: line up, esibizioni ed eventi ***

Quelle instagrammatissime l'anno scorso?

1. Una navicella spaziale ferma all’interno del prato;

2. Linee di milioni di fili che, sovrapposte ed intrecciate, costruivano un palazzo invisibile. Questa struttura portava la firma di @edoardotresoldi, un artista italiano.

3. Una stella ferma ed immobile al centro del Festival, dalle mille sfaccettature e sfumature di colore.

*** Coachella 2018 raccontato da 9 superstar di Instagram ***

Coachella: Outfit e style 2019

Ma a Coachella non è solo la musica la protagonista dell'evento. Complici frotte di celeb e influencer, il Coachella Style è diventato un vero e proprio paradigma fashion. Shorts di jeans, minigonne in suede, stivaletti texani, t-shirt corte, maxi dress bohemien, collanine e cerchietti con fiori sono i capi must dello stile da festival. Le gloriose portabandiera del trend? Alessandra Ambrosio, Elsa Hosk, Selena Gomez e Chiara Ferragni sono le star da tenere nel radar per costruire il perfetto outfit da Coachella.