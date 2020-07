L'ex assistente di Johnny Depp accusa l'ex moglie di lui, Amber Heard, di abusi fisici e mentali sul marito. Ecco le sue dichiarazioni

La fine del matrimonio tra Johnny Depp e Amber Heard è stata a lungo in prima pagina per via delle accuse che l'attrice ha sollevato nei confronti dell'ex marito.

Amber Heard aveva infatti dichiarato, nella primavera del 2016, che Depp l'aveva picchiata ripetutamente, e aveva denunciato l'ex marito, chiedendo al tribunale un ordine restrittivo nei suoi confronti.

** Amber Heard accusa Johnny Depp di violenza e Vanessa Paradis lo difende: ecco cosa sta succedendo **

Si sono susseguite molte voci sulla vicenda, ma oggi viene a galla una nuova versione secondo cui il violento in casa non era Depp ma la stessa Amber.

L'ex assistente personale dell'attore de Il pirata dei Caraibi ha rivelato:

«Amber Heard ha sottoposto Johnny Depp ad anni di abusi fisici e verbali - e non ha mai detto che lui la picchiava mentre erano insieme».

Cos'ha dichiarato l'ex assistente di Johnny Depp

L'assistente Stephen Deuters ha dichiarato in una nuova documentazione per il tribunale di essere stato «estremamente sorpreso e oltraggiato» quando Amber Heard, 34 anni, ha presentato l'ordine restrittivo.

Questo perché, come ha spiegato Deuters: «Amber Heard è stata l'aggressore nella relazione».

«In nessun momento Amber Heard ha mai menzionato alcun abuso fisico e non ho mai visto prove di lesioni subite dalla signora Heard».

E ancora: «Al contrario, il signor Depp mi ha detto in diverse occasioni che Heard lo aveva attaccato o abusato verbalmente».

Stephen Deuters, che ha affermato di essere stato presente durante alcune delle 14 volte in cui Heard ha affermato che Depp era stato violento, ha detto:

«La signora Heard era la vera molestatrice in quella relazione, e sono sconvolto dal fatto che si è comportata in questo modo».

Johnny Depp, che ha ammesso di aver fatto abuso di alcool e droghe, ha sempre negato le accuse della ex moglie Amber Heard di essere stato violento, ed è al momento in causa contro il tabloid inglese The Sun per diffamazione, dopo che un titolo in prima pagina l'aveva definito un «picchiatore seriale».