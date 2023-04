Jennifer Garner ha rivelato perché non permette ai suoi tre figli di usare i social media e dice che la sua primogenita gliene è «davvero grata»

In un raro momento in cui si è aperta riguardo la sua vita privata, Jennifer Garner ha rivelato che ai suoi figli non è permesso avere account sui social media.

L'attrice, che condivide tre figli, Violet, 17 anni, Seraphina, 14 e Sam, 11, con l'ex marito Ben Affleck ha vietato loro di scaricare e iscriversi a Instagram, TikTok e simili.

«Non so se sto facendo la cosa giusta - ha detto l'attrice durante l'intervista - ma non permetto ai miei figli di accedere ai social media».

Durante l'intervista, Jennifer Garner ha anche raccontato di aver detto ai suoi tre figli:

«Quando potrete mostrarmi articoli che evidenziano che i bambini sono più felici con l'accesso ai social media, potremo riavere questa conversazione. Fino ad allora, però, io posso sicuramente mostrarvi ricerche scientifiche che parlano dei modi in cui i social sono dannosi per la salute dei minori».

**Jennifer Garner: «Ai figli non si può dire sempre di sì»**

(Continua sotto la foto)

Quando le è stato chiesto come si sentono i suoi figli per non essere sui social media, Garner ha risposto: «La mia primogenita, Violet, ne è grata».

Ha notato che siccome Seraphina e Samuel sono ancora adolescenti, le loro prospettive sull'argomento potrebbero cambiare nel tempo.

Sebbene Jennifer Garner, che è diventata rapidamente una delle star più seguite di Instagram, abbia ammesso che impegnarsi nei social media «ti può effettivamente fa sentire più connesso», ha rivelato anche di essersi unita alla piattaforma a malincuore e ha continuato a fare le cose nel suo stile.