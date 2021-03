Irina Shayk ha rivelato perché non parla mai del suo ex, Bradley Cooper: «È un pezzo del mio io interiore che non voglio dare via»

Dopo quasi tre anni dalla fine della relazione tra Irina Shayk e Bradley Cooper, la super modella di origine russa ha eccezionalmente aperto uno spiraglio sulla sua vita privata.

**Irina Shayk: ecco la ricetta del suo aspetto (tra dieta e sonno)**

Irina, 35 anni, è apparsa sulla copertina della rivista Elle US, e in occasione dell'intervista ha parlato di cosa vuol dire per lei essere una mamma e di come cresce sua figlia Lea De Seine, 3 anni, avuta appunto dall'attore hollywoodiano.

Durante l'intervista Iriana Shayk ha raccontato di non essere una grande fan della parola cogenitorialità.

«Non ho mai capito il termine cogenitorialità. Quando sono con mia figlia, sono una madre al 100%, e quando è con suo padre, lui è suo padre al 100%. La cogenitorialità è genitorialità e basta».

Irina ha poi descritto Bradley Cooper come «il papà più straordinario al mondo» e ha rivelato perché lei e Bradley hanno deciso di rimanere molto riservati sulla loro relazione e vita personale.

**Bradley Cooper presenta al pubblico la figlia avuta da Irina Shayk: ecco le foto**

(Continua sotto la foto)

Ecco perché Irina non parla mai delle sue storie d'amore passate

Irina Shayk e Bradley Cooper si sono separati nel 2019 dopo quattro anni di relazione perché, stando ai siti di gossip, erano in disaccordo su come convivere e prendersi cura della figlia avuta insieme.

Ma, sempre secondo le indiscrezioni, i due sono riusciti a mantenere un tranquillo e amichevole rapporto dopo la loro rottura. Anche se nessuno dei due ne parla mai con la stampa.

**Bradley Cooper e Irina Shayk sono tornati insieme? Ecco cosa c'è di vero (e cosa no)**

Irina ha spiegato a Elle US perché non le piace parlare della sua famiglia e della sua vita personale:

«La mia relazione passata è qualcosa che mi appartiene ed è privata. È un pezzo del mio io interiore che non voglio dare via».

E ancora: «Non leggo cosa c'è là fuori su di me. Onestamente, sono troppo impegnata a crescere una figlia. Se vogliono scrivere articoli sul mio conto, che lo facciano, a me non interessano».

«Mi sto concentrando sulla mia vita e sui miei amici. Il resto è solo rumore».

**Irina Shayk risponde a chi l'accusa di essersi "ritoccata" dopo la rottura con Bradley Cooper**

In passato, la supermodella aveva rivelato come si sentiva riguardo la fine della sua relazione con il padre di sua figlia, dicendo:

«Penso che in tutte le buone relazioni ognuno porti il proprio meglio ma anche il proprio peggio - è la natura di un essere umano.

E due persone fantastiche non formano necessariamente una buona coppia».

«Penso che io e Bradley siamo stati molto fortunati a sperimentare quello che avevamo l'uno con l'altro. E ora la vita senza di lui è un nuovo terreno da scoprire».