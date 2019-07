Irina Shayk risponde a chi la accusa di essersi rifatta dopo la separazione da Bradley Cooper: «La cosa non fa per me, perché la perfezione non esiste»

Dopo la rottura con Bradley Cooper, Irina Shayk si è trovata in mezzo a un ciclone mediatico che la accusava di aver fatto ricorso a della chirurgia plastica dopo la separazione con l'attore.

Alcuni troll di internet hanno infatti preso di mira la Shayk, insistendo sul fatto che la sua bellezza sia dovuta alle procedure di chirurgia plastica.

Ma la modella ha risposto a questi rumors in un modo tanto genuino quanto pungente in una recente intervista con Harper's Bazaar.

Ecco cos'ha detto Irina Shayk.

** Irina Shayk: ecco la ricetta del suo aspetto (tra dieta e sonno) **

(Continua sotto la foto)

Le parole della modella

Per quanto riguarda i rumors che dicono che Irina Shayk sia passata sotto i ferri per sentirsi meglio ora che è single, la modella dice che i titoli la fanno solo ridere.

«Guarda, se qualcuno vuole iniettarsi botulino nelle labbra perché si sente male con se stesso, Dio le benedica, io non giudico nessuno - ha detto la modella a BAZAAR.com

Ma la cosa non fa per me. Io promuovo sempre la bellezza naturale perché penso che viviamo in questo mondo perfetto in cui tutti vogliono essere perfetti, ma è un'utopia».

Ha aggiunto: «Io non sono perfetta e non voglio esserlo. Perché la perfezione non esiste».

«Avrò delle rughe in futuro e ho le rughe già ora. Bisogna solo accettare l'idea dell'invecchiamento del nostro corpo in ogni fase della vita, e semplicemente accettarlo».

Irina Shayk conclude poi dicendo:

«Nella vita, dobbiamo lasciare andare l'idea della perfezione, andare avanti e capire che è un processo umano non essere perfetto».