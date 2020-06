A un anno dalla separazione, potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra Bradley Cooper e Irina Shayk. Merito del coronavirus (e della figlia Lea)

La storia d'amore tra Bradley Cooper e Irina Shayk è sempre stata al centro dell'interesse del gossip internazionale, anche quando la coppia ha deciso di lasciarsi, lo scorso giugno, dopo quattro anni di relazione e una figlia, Lea.

Proprio per questo, da qualche settimana, le due star sono tornate a ricoprire i titoli di prima pagina per un possibile ritorno di fiamma.

Secondo il nuovo numero di OK! Magazine, infatti, Bradley Cooper e la top model russa sarebbero tornati insieme.

Le indiscrezioni svelano che Bradley e Irina hanno passato molto tempo insieme in questo periodo per via della pandemia di coronavirus, mentre cercavano di collaborare nel ruolo di genitori per la loro figlia.

Secondo una fonte vicina alla coppia, ci sarebbero buone possibilità che i due tornino insieme.

La fonte ha detto a OK! Magazine:

«Bradley e Irina non vogliono passarsi le figlia Lea e crescerla separatamente, quindi hanno trascorso più tempo insieme come famiglia.

Vogliono che lei sia felice e li veda fare cose insieme, ma lungo la strada entrambi hanno iniziato ad avere di nuovo dei sentimenti per l'altro».

La loro relazione si era sgretolata nel periodo in cui l'attore aveva girato A Star is Born con Lady Gaga. Il pubblico aveva infatti iniziato a speculare su un possibile innamoramento dei due dietro le quinte, ma questo non è mai accaduto.

Non si è mai saputo quale sia stato il motivo per cui Irina e Bradley si siano lasciati, anche se ora potrebbe non avere più importanza.

Un'altra fonte ha commentato il possibile ritorno di fiamma con E! News:

«Hanno trascorso del tempo lontani per testare le acque e vedere se stavano meglio. Ma hanno investito molto nella loro relazione, ed è molto difficile allontanarsi completamente.

Ora stanno cercando di trovare la loro strada, ma amano la loro bambina e vogliono crescerla insieme, qualunque cosa accada».

Al momento, tuttavia, né Bradley Cooper né Irina Shayk hanno confermato i rumors, e non ci sono foto recenti delle due star insieme.

