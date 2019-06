Una beauty routine super semplice e una dieta basata principalmente sull'esercizio fisico. Ecco tutti i segreti di bellezza di Irina Shayk

Irina Shayk, dopo la rottura con Bradley Cooper, racconta della sua carriera da modella e dei suoi segreti di bellezza.

Inizia così:

«L'avvio della mia carriera è stato piuttosto difficile. Ho iniziato abbastanza tardi - quando avevo 19 anni - e il mio primo viaggio di lavoro è stato a Parigi.

È stato un periodo difficile ma molto intenso: ho dovuto imparare a lavorare come modella, imparare l'inglese, imparare a posare... Era tutto un mondo nuovo per me».

La 33enne Irina ha compensato il suo ritardato arrivo nel settore della moda diventando oggi uno dei volti più noti nelle campagne di marca, nelle copertine di riviste e passerelle di alto profilo.

Ecco quali sono i segreti di bellezza che le permettono di essere così (al netto di madre natura).

Irina Shayk ha definito la sua beauty routine super semplice:

«La chiave per il look perfetto è abbastanza sonno - dice Irina

Cerco di dormire almeno nove ore prima di un evento importante.

Quando mi sveglio mi piace andare in palestra e poi rilassarmi in un bagno turco: mi dà una grande energia e rende la pelle perfetta.

E trucco e parrucco? «Quando ci sono i red carpet preferisco indossare poco trucco nude perché adoro un aspetto naturale».

In linea con il suo approccio di una semplice beauty routine, la modella ha anche rivelato che segue una dieta base per rimanere in forma.

«Non credo nelle diete, penso che il cibo sia una parte importante della propria vita e che sia anche in grado di rendere felice una persona.

Quindi cerco di trovare un equilibrio tra mangiare e lavorare fuori, senza mai esagerare.

E se sgarro, rimedio con l'esercizio fisico: mi piace fare pilates, allenarmi con il mio personal trainer e camminare molto».