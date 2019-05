Britney Spears potrebbe non tornare mai più a cantare: il suo manager ha dichiarato che probabilmente non si esibirà più a causa dei suoi problemi psichici

La carriera di Britney Spears potrebbe essere giunta al termine.

Il suo manager, Larry Rudolph, ha detto che la cantante potrebbe non partecipare più a nessuna performance.

Rudolph avrebbe infatti dichiarato che la salute mentale della cantante (ricoverata settimane fa per problemi psicologici) sta peggiorando; lui ha messo di aver perso i contatti con la cantane perché la sua salute è al limite.

Proprio per questo crede che sia meglio evitare di riportare Britney Spears sotto i riflettori:

«Non voglio che riprenda a lavorare a meno che non sia veramente pronta: fisicamente e mentalmente. Deve tornarle la passione per il suo lavoro perché ora ha la testa da un’altra parte».

«E se quel momento non arriverà mai, allora vuol dire che non si esibirà più. Non posso farle cambiare idea in alcun modo, e non ne ho neanche il desiderio adesso. Sarò qui per lei se avrà il desiderio di lavorare di nuovo, ma sarò onesto nel dirle se sarà la cosa giusta o meno da fare».

Larry Rudolph parla non solo della carriera, ma anche di come sarà la vita di Britney Spears quando si riprenderà.

«Come persona che l’aiuta non solo nella sua carriera - basandomi sulle informazioni che io e gli altri professionisti abbiamo della sua salute - sono convinto che Britney non dovrebbe tornare a vivere a Las Vegas, non nel breve futuro e possibilmente mai più nella vita».

Dopo che i fan della cantante protestarono perché convinti che Britney Spears fosse stata mandata in rehab contro la sua volontà, è stata la stessa cantante a confermare la sua decisione di farsi aiutare dai medici in un video in cui dice che ha bisogno di tempo per se stessa e per affrontare la situazione in cui sta vivendo.

A riguardo il manager ha detto:

«Abbiamo dovuto rimandare lo show: le sue medicine avevano smesso di funzionare, ragionava poco ed era molto distratta per la malattia del padre […] L’estate scorsa, quando voleva andare in tour, mi chiamava ogni giorno per lavorare; ormai è un mese che non la sento più, e questo per me è indice del fatto che non vuole più esibirsi».