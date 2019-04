Da quando il padre ha avuto problemi di salute, Britney Spears sta affrontando numerose crisi emotive; per questo ha deciso di chiedere aiuto

Secondo i rumors di TMZ Britney Spears si è recata di sua volontà presso un centro di cura per la salute mentale a causa dello stress emotivo.

Sembrerebbe infatti che la cantante, 37 anni, sia entrata in un centro di salute mentale la scorsa settimana e che ci resterà per almeno un mese.

Sempre secondo TMZ, da quando suo padre ha iniziato ad avere problemi di salute, Britney pare aver perso la testa, cancellando anche la sua residenza a Las Vegas.

È stata la stessa cantante ad aver raccontato - tramite instagram - che suo padre era stato ricoverato in ospedale e che era quasi morto. Ora l'uomo sta affrontanto altri interventi a causa del perforamento del colon.

Nella didascalia della foto Britney ha scritto: «We all need to take time for a little "me time"» - cioè «Abbiamo tutti bisogno di prenderci del tempo per noi stessi».

(Continua sotto la foto)

Il passato di Britney Spears nei centri di cura

Non è la prima volta che la cantante affronta delle crisi e decide di farsi aiutare dai centri di salute mentale.

Ad esempio, nel 2007, Britney era stata oggetto di continue attenzioni dei paparazzi e di apparizioni sui media così stressanti che alla fine decise di farsi ricoverare nel reparto psichiatrico del Medical Center della University of California.

Questo è ricordato probabilmente come uno degli episodi più controversi nella cultura delle celebrità, principalmente a causa del modo in cui i media hanno gestito la sua caduta pubblica: il suo periodo in ospedale aveva generato un'ossesione dei media; un fenomeno culturale ampiamente parodiato.

Inoltre, Britney ha avuto altre crisi per via del suo precedente fidanzato, Kevin Federline, che è il padre dei suoi figli.

L'anno scorso, quando è stato rivelato che Britney Spears aveva appena preso residenza a Las Vegas, Federline aveva richiesto più aiuti finanziari.

Le battaglie legali tra i due hanno spinto nuovamente la cantante a chiedere aiuto e l'ospedalizzazione di Britney per problemi di salute mentale era presumibilmente una delle ragioni principali per cui all'ex compagno Federline era stata inizialmente concessa la custodia dei figli.