Irina Shayk secondo alcune fonti vuole riappacificarsi con Bradley Cooper e tornare insieme. Le voci arrivano dopo i rumors su Katie Holmes

Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati nel giugno del 2019, ma secondo quanto riportato da Star Magazine, la modella vuole risistemare le cose e tornare insieme.

Motivo scatenante? La gelosia (come spesso accade anche tra chi non bazzica Hollywood).

Qualche giorno fa, infatti, ha iniziato a circolare una voce secondo cui Bradley Cooper e Katie Holmes starebbero insieme da tre mesi, dopo un incontro casuale in un bar di New York.

Secondo la fonte che ha parlato con Star Magazine, Irina sarebbe gelosa della nuova relazione di Bradley e starebbe cercando un modo per riappacificarsi con l'ex compagno e tornare insieme.

La fonte avrebbe detto: «Irina era molto innamorata di Bradley, ma la loro relazione iniziò ad avere problemi dopo la nascita di Lea. Inoltre, le loro carriere spesso li portavano alle estremità opposte della terra».

Ma ora Irina vorrebbe riprovarci.

Bradley Cooper invece non sembra essere pronto a una riconciliazione:

«Bradley dice che gli ci è voluto molto tempo per mettersi quella storia alle spalle, e che anche se ha ancora sentimenti per Irina, non pensa che sia una buona idea tornare indietro e riprovarci».

Alla loro rottura, dopo una relazione di quattro anni, si sono diffusi molti pettegolezzi a riguardo.

Il più gettonato è stato quello secondo cui la separazione fosse colpa di Lady Gaga perché sembrava che i due si fossero innamorati durante le riprese del film premio Oscar A Star Is Born.

(Relazione poi smentita a più voci e molto chiaramente da entrambi).

