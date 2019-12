La relazione tra Brad Pitt e il figlio maggiore, Maddox, è rimasta molto danneggiata dal divorzio ed è ben lontana dal risolversi: ecco come stanno le cose

Tra Brad Pitt e il figlio maggiore, Maddox, c'è ancora tanta tensione, al punto che l'attore non passerà il Natale con i figli.

Secondo i rumors, la situazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie si era un pochino sciolta dopo l'ufficializzazione del divorzio, ma non è successo lo stesso tra Brad e alcuni dei suoi figli. In particolare appunto Maddox, con cui l'attore si è sempre scontrato.

Secondo Us Weekly, una fonte ha detto:

«Non c'è nessun contatto tra di loro».

Nei mesi scorsi l'attore ha viaggiato molto per lavoro, ma non si è mai spinto fino alla Yonsei University, a Seoul, per vedere Maddox.

«Non ci ha neanche pensato» avrebbe ribadito la fonte.

Cosa ha rovinato così tanto la loro relazione?

Secondo quanto riferito dai media internazionali, Pitt e Maddox hanno avuto una pesante discussione nel 2016, quando viaggiavano su un aereo insieme al resto della famiglia.

Quell'incidente ha portato Angelina Jolie a chiedere il divorzio.

L'episodio pare avere avuto un grande impatto su Maddox: la fonte ha detto che Maddox «non è stato ricettivo» a nessuno sforzo da parte di Angelina o Brad Pitt che cercavano di convincerlo a parlare con suo padre.

Purtroppo sembrerebbe che anche le altre relazioni tra Pitt e i figli più grandi, Pax, 16 anni, e Zahara, 14 anni, siano rimaste danneggiate da questo incidente e dal divorzio.

La fonte conclude dicendo che Brad Pitt, in occasione delle feste di Natale, si aspetta solo di vedere i suoi tre figli più piccoli, Shiloh, Vivienne e Knox.