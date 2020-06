Beyoncé potrebbe dare la voce a ben tre nuovi film Disney, tra cui Black Panther 2 e alcuni documentari: ecco di cosa si tratta

Secondo le ultime indiscrezioni, Beyoncé sarebbe in trattativa con la Disney per tre grandi progetti dal valore totale di circa 90 milioni di euro.

Il primo lavoro di Beyoncé in collaborazione con la Disney risale al 2007, quando la pop star è apparsa come Alice, in Alice Nel Paese delle Meraviglie nella serie Disney Dream Portrait.

Più recentemente, la cantante ha prestato la sua voce a un classico Disney, Il Re Leone, dove aveva prodotto anche alcune canzoni per la colonna sonora.

Ma se le trattative attuali dovessero andare in porto, Beyoncé potrebbe occuparsi del soundtrack per tre nuovi film, tra cui quello della Marvel Black Panther 2 in uscita nel 2021.

Una fonte avrebbe rivelato al tabloid britannico The Sun: «Beyoncé è diventata un asso nella manica per la Disney ed è perfetta per il loro marchio».

«Ha lavorato su una serie di progetti per loro, diventando per esempio la voce di Nala per il nuovo Il Re Leone, e ora il team Disney è desideroso di firmarla per altri progetti».

E ancora: «La Disney ha presentato una proposta del valore di circa 80 milioni di sterline (quasi 90 milioni di euro ndr), che garantirà Beyoncé per tre importanti progetti, tra cui il sequel di Black Panther».

Sembrerebbe inoltre che la cantante stia discutendo la possibilità di dare la sua voce a un personaggio di qualche nuovo documentario su Disney+.

«Dopo il successo di Meghan Markle, che ha doppiato il film Elephant sulla piattaforma - ha continuato la fonte - ci sono alcuni progetti in cantiere che si allineano perfettamente con Beyoncé».

«Le trattative sono ancora in corso, ma ormai si discute solo sugli ultimi dettagli».