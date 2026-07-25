Il weekend estivo chiama un brindisi diverso: il Limoncello Spritz profuma di Costiera anche sul balcone di città. In pochi minuti il vostro aperitivo si trasforma in un rituale da vacanza, ma il segreto sta tutto nelle proporzioni.

Il venerdì sera ha un nuovo profumo: quello dei limoni. Tra terrazzi di città e salotti trasformati in lounge bar improvvisati, il Limoncello Spritz è diventato il brindisi più fotografato dell’aperitivo estivo. Un calice pieno di ghiaccio, bollicine e giallo sole che fa subito weekend, anche se il mare è lontano chilometri.

È una variante fresca e profumata del classico Spritz, con limoncello al posto del bitter. La base è semplicissima - limoncello, prosecco e acqua frizzante o soda - ma l’effetto è quasi “vacanza in Costiera Amalfitana” al primo sorso. L’idea perfetta se volete proporre qualcosa di diverso dal solito Aperol Spritz senza complicarvi la vita.





Cos’è il Limoncello Spritz e perché è l’aperitivo del weekend

Parliamo di un cocktail leggermente dolce, agrumato, molto aromatico, che piace anche a chi con i drink amari non va proprio d’accordo. Il limoncello porta morbidezza e profumo, il prosecco aggiunge freschezza e bollicine, la soda alleggerisce il tutto e prolunga il piacere del bicchiere.

Nasce come “twist” dello Spritz veneto: al posto del classico bitter si usa il limoncello, liquore simbolo della Campania, spesso preparato con il limone sfusato di Amalfi IGP. Non a caso diversi articoli di cucina raccontano il Limoncello Spritz come il cocktail delle terrazze affacciate sul mare, tra Amalfi, Capri e Ischia. La buona notizia è che la stessa atmosfera potete ricrearla sul vostro balcone con pochi ingredienti.





Ingredienti e proporzioni: la ricetta base (per 1 e per 6)

Per un Limoncello Spritz singolo, stile aperitivo del venerdì:

- 60 ml di prosecco ben freddo

- 40 ml di limoncello freddo

- 20 ml di soda o acqua frizzante

- ghiaccio in cubetti

- 1-2 fettine di limone non trattato

- qualche fogliolina di menta fresca

Per una caraffa da condividere con 5 amici (circa 6 calici):

- 360 ml di prosecco

- 240 ml di limoncello

- 120 ml di soda o acqua frizzante

- abbondante ghiaccio

- 1 limone grande a fettine

- un mazzetto di menta, volendo qualche frutto rosso per decorare

La logica è quella della regola 3-2-1 dello Spritz: 3 parti di prosecco, 2 parti di liquore, 1 parte di soda. Se lo volete più leggero, riducete il limoncello e aumentate la parte di prosecco secco e di soda. Se amate i sapori più intensi, fate il contrario, ma senza esagerare con la dolcezza.

Per il prosecco scegliete un Brut o al massimo un Extra Dry: equilibra meglio lo zucchero naturale del limoncello. Se non l’avete, va bene anche un buon bianco frizzante, purché ben freddo.





Come preparare il Limoncello Spritz (anche in caraffa)

La preparazione è alla portata di qualsiasi “bartender casalingo”, nessuno shaker richiesto. Vi serviranno solo dei calici capienti tipo vino bianco o dei tumbler alti.

1. Riempite il bicchiere di ghiaccio fino all’orlo. Non abbiate paura di esagerare: più ghiaccio c’è, meno velocemente si scioglie e il drink non si annacqua.

2. Versate il limoncello direttamente sul ghiaccio.

3. Aggiungete il prosecco, inclinando leggermente il bicchiere per non perdere troppe bollicine.

4. Completate con uno splash di soda o acqua frizzante.

5. Mescolate delicatamente con un cucchiaino lungo.

6. Guarnite con le fettine di limone e la menta.

In caraffa il procedimento è identico: mettete prima il ghiaccio, poi limoncello, prosecco e, all’ultimo, la soda. Tenete la caraffa in frigorifero fino al momento di servire, mescolando solo poco prima di portarla in tavola.

Errori tipici da evitare: usare prosecco troppo dolce, dimenticare di raffreddare bottiglie e limoncello in anticipo, aggiungere la soda per prima (perdereste gas e struttura).





Varianti, abbinamenti e mood “Costiera” sul balcone

Per chi deve guidare o preferisce un aperitivo più soft, basta alleggerire le proporzioni: una parte di limoncello, tre di prosecco, due di soda. Diventa un Limoncello Spritz “light”, profumato ma con una gradazione più gentile. Per una versione analcolica potete usare succo di limone fresco, sciroppo semplice, soda e menta: stesso colore, stessa atmosfera, zero alcol.

Se vi piace giocare con i sapori, provate un twist di stagione. In estate avanzata, qualche lampone o ribes nel bicchiere aggiunge un tocco scenografico e un’acidità interessante. Per un profilo più mediterraneo, sostituite la menta con un rametto di rosmarino o alcune foglie di basilico: stanno benissimo con il limone.

Capitolo cibo, perché un aperitivo del weekend non vive di solo spritz. Il Limoncello Spritz chiama sfizi semplici ma curati: olive verdi e nere, taralli, chips di patate servite in ciotole carine, pizzette rosse, bruschette con pomodoro e basilico, bocconcini di mozzarella con pomodorini. Tutto pronto in massimo 15 minuti, senza accendere davvero i fornelli.

Per trasformare la serata in “Limoncello Spritz night”, bastano pochi dettagli: una caraffa piena di ghiaccio a centro tavola, qualche limone intero appoggiato qua e là, tovaglioli a righe o a pois, lucine sul balcone e una playlist rilassata. Con una bottiglia di prosecco e una di limoncello preparate comodamente una dozzina di calici: perfetti per un dopolavoro del venerdì o per inaugurare il sabato sera con il piede (e il bicchiere) giusto.