In Italia la vaselina è tornata protagonista della skincare, tra video virali e ricordi di nonna. Ma quali beauty hacks low cost stanno facendo impallidire i cosmetici di lusso?

Merito dei video virali su TikTok o del ritorno di un barattolo che molte di noi ricordano sul comodino della nonna? Costa pochissimo, non ha packaging da foto, eppure sta mettendo in ombra balsami e creme decisamente più costosi.

Se pensate di conoscerla solo come balsamo labbra, vi state perdendo il meglio. I trucchi più interessanti per utilizzare al meglio la vaselina, arrivano proprio dagli usi «imprevisti»: illuminante, alleata del profumo, scudo anti-vesciche. Qui trovate i trucchi davvero furbi, spiegati in modo semplice e con le dovute cautele.

Cos’è davvero la vaselina e perché funziona sulla pelle

La vaselina cosmetica è un gel semi-solido di idrocarburi paraffinici, indicato in etichetta con l’INCI «Petrolatum». Deriva dal petrolio, ma viene purificata secondo standard fissati dalla Farmacopea Europea e dal regolamento cosmetici dell’Unione Europea, che eliminano le impurità potenzialmente nocive.

Il suo ruolo non è idratare, ma creare una barriera occlusiva. In pratica sigilla l’acqua già presente nella pelle e la protegge dall’evaporazione. Diversi studi dermatologici citati da riviste specializzate indicano che può ridurre la perdita d’acqua transepidermica fino al 30-40 per cento.

Per sfruttarla al meglio applicatela come ultimo step, sopra un siero o una crema idratante. Gli umettanti attirano acqua, gli occlusivi come la vaselina la «sigillano» dentro più a lungo.

Vaselina: miti, sicurezza e a chi è davvero adatta

Molte temono che faccia venire brufoli. In realtà il petrolatum puro è considerato non comedogenico dalla maggior parte dei dermatologi. Il problema nasce se lo applicate su pelle sporca, truccata o già molto grassa: in quel caso può intrappolare sebo e impurità.

Altro dubbio classico: «è cancerogena perché deriva dal petrolio». La vaselina destinata all’uso cosmetico viene però raffinata proprio per rimuovere i composti potenzialmente cancerogeni, come ricordano diverse pubblicazioni dermatologiche e le linee guida europee sui cosmetici. L’uso sulla pelle integra è considerato sicuro.

Sul piano ambientale non è l’ingrediente più green, ma è molto stabile, dura anni e se ne usa pochissima. Molti esperti sottolineano che l’impatto complessivo dipende da quanto e come la usate. Voi che avete pelle grassa o acneica limitatevi a zone piccole e per periodi brevi, sempre su cute ben detersa.

Niente vaselina su ferite aperte, infezioni, eczemi in fase acuta o tatuaggi freschi, se non su indicazione del medico. E ricordate: non sostituisce mai il filtro solare.

I trucchi di bellezza con la vaselina che non vi aspettavate

1. Viso e occhi effetto rugiada. Picchiettate una puntina di vaselina su zigomi e arco di Cupido, oppure sulla palpebra mobile prima dell’ombretto. Il risultato è una luminosità morbida, tipo pelle umida, da usare però solo fuori dalla zona T.

2. Struccante d’emergenza. Se finite l’olio detergente, massaggiate un po’ di vaselina su mascara ed eyeliner, anche waterproof. Rimuovete con un dischetto e poi lavate il viso con un detergente delicato per evitare residui occlusivi.

3. Lip mask e scrub labbra. Per la notte stendete uno strato generoso di vaselina sulle labbra: al mattino saranno più morbide e senza pellicine. Una volta a settimana mescolatene mezzo cucchiaino con zucchero, massaggiate e risciacquate.

4. Sopracciglia pettinate e ciglia lucide. Con uno scovolino pulito prendete una quantità minima di vaselina e pettinate le sopracciglia verso l’alto. Restano in forma tutto il giorno. Sulle ciglia usatene pochissima solo sulle punte, evitando il contatto diretto con l’occhio.

5. Scudo anti-sbavature. Prima dello smalto passate un filo di vaselina sul contorno unghie: eventuali errori si rimuovono in un attimo. Lo stesso trucco funziona lungo l’attaccatura dei capelli prima della tinta e su gomiti e ginocchia prima dell’autoabbronzante.

6. SOS piedi, mani e vesciche. Su talloni e pianta del piede molto secchi stendete uno strato abbondante e indossate calzini di cotone per la notte. Una piccola quantità sulle zone soggette a sfregamento da scarpe o reggiseno riduce l’attrito e aiuta a prevenire le vesciche.

7. Profumo che dura (e mini «slugging» mirato). Applicate un velo di vaselina su polsi e collo prima del profumo: la fragranza rimane percepibile più a lungo. Con la stessa logica, uno strato sottile su lati del naso o contorno occhi sopra la crema serale sigilla l’idratazione nelle zone più secche.

Come scegliere la vaselina giusta e integrarla nella routine

Per questi trucchi di bellezza scegliete sempre vaselina bianca per uso cosmetico o dermatologico. In etichetta controllate che compaia «Petrolatum» e che non ci siano indicazioni a usi tecnici o industriali. In farmacia e parafarmacia trovate spesso le formule più semplici e controllate.

Per integrarla nella vostra routine iniziate da uno o due usi, non da tutto l’elenco. Fate un patch test su una piccola area e aspettate qualche giorno. Poi lasciate parlare lo specchio: se la pelle è più morbida e confortevole, avete trovato un’alleata low cost di tutto rispetto.