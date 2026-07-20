Che esercizio fare per avere la pancia piatta dopo i 50 anni? Dite addio ai classici addominali, e provate questo esercizio ipopressivo

Ottocento crunch alla settimana, zero risultati e quella fitta fastidiosa in zona lombare: suona familiare? Per anni vi hanno detto che la pancia piatta dopo i 50 anni passa da infinite serie di addominali sul tappetino.

Oggi la medicina del movimento dice l’esatto contrario: per il girovita (e per il pavimento pelvico) è il momento di dire addio ai crunch.

La prima buona notizia è che non siete "pigre" o "senzavolontà": è l’esercizio ad essere sbagliato. Non esiste il dimagrimento localizzato, quindi lavorare solo sugli addominali non fa “sciogliere” il grasso della pancia. Ma esiste un esercizio intelligente che appiattisce il ventre dall’interno, protegge il pavimento pelvico e si adatta perfettamente al corpo dopo i 50: la ginnastica ipopressiva.

Perché dopo i 50 anni la pancia cambia (anche se mangiate uguale)

Con la menopausa gli estrogeni crollano e il corpo riorganizza i suoi depositi di grasso. Quello che prima si accumulava soprattutto su fianchi e cosce comincia a concentrarsi di più sull’addome, in forma di grasso viscerale, cioè quello che avvolge gli organi interni. È lo stesso che aumenta il rischio di diabete, ipertensione e colesterolo.

In più, la pancia non è solo “ciccia”: ci sono gonfiore, ritenzione, postura, stress. Il cortisolo, l’ormone dello stress, spinge proprio verso l’accumulo addominale. E poi contano genetica e metabolismo: alcune perdono il girovita in fretta, altre quasi per niente. La pancia piatta dopo i 50 anni quindi non è un filtro di Instagram, ma l’effetto combinato di alimentazione, movimento mirato e gestione dello stress.

**Pancia piatta con il vacuum: cos'è, come si esegue e perché funziona meglio di estenuanti crunch e addominali**

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Addio crunch: cosa succede davvero quando fate addominali

Immaginate il classico crunch: schiena a terra, ginocchia piegate, sollevate il busto. Gli studi di biomeccanica mostrano che in quella posizione la pressione dentro l’addome aumenta in modo marcato e spinge i visceri verso il basso. Non verso l’alto, non “all’indietro”: proprio in direzione del pavimento pelvico.

Dopo i 50 anni, con meno estrogeni, il tessuto connettivo che sostiene utero, vescica e intestino è più fragile. Continuare a fare crunch significa aumentare di continuo la pressione su una struttura già indebolita. I fisioterapisti specializzati in pavimento pelvico lo vedono ogni giorno: più addominali classici, più rischio di prolassi, perdite urinarie sotto sforzo, lombalgia e collo irrigidito. E la beffa è che spesso la pancia, invece di appiattirsi, “spinge in fuori”.

L’unico esercizio per la pancia piatta dopo i 50: il “sottovuoto” ipopressivo

La ginnastica ipopressiva nasce proprio per fare l’opposto dei crunch: ridurre la pressione interna, sollevare i visceri e attivare in profondità il corsetto addominale.

Il bello è che vi serve un solo gesto base, da imparare bene.

Provate così: in piedi, con la schiena appoggiata al muro o in quadrupedia, allungate la colonna come se qualcuno vi tirasse la testa verso l’alto. Fate qualche respiro tranquillo, poi svuotate completamente i polmoni. Restate in apnea a polmoni vuoti e, senza prendere aria, aprite le costole lateralmente e verso l’alto, come se voleste inspirare. La pancia verrà risucchiata in dentro e in alto da sola: è il famoso “sottovuoto”.

Mantenete la posizione 5-10 secondi, poi respirate normalmente. All’inizio bastano 3-5 cicli, una o due volte al giorno. L’obiettivo, con un po’ di pratica, è arrivare a circa 15 minuti quotidiani, alternando posizione in piedi, quadrupedia e seduta su una sedia. Attenzione all’errore classico: non è “tenere la pancia in dentro trattenendo il fiato”. Se sentite una forte spinta verso il basso o giramenti di testa, fermatevi e fatevi seguire da un fisioterapista del pavimento pelvico.

Come far funzionare davvero l’esercizio: alimentazione e movimento giusti

L’ipopressiva rimodella il punto vita, migliora la postura e sostiene il pavimento pelvico, ma da sola non brucia il grasso che ricopre gli addominali. Qui entra in gioco lo stile alimentare. Gli esperti di nutrizione consigliano una dieta di tipo mediterraneo: tanta verdura e frutta, legumi, cereali integrali, pesce azzurro, olio extravergine d’oliva, pochissimi cibi ultra-processati, zuccheri e alcol. Niente diete punitive: ascoltate fame e sazietà, e puntate a un dimagrimento lento.

Anche l’idratazione fa la sua parte: circa 1,5 litri al giorno aiutano intestino e microcircolo, quindi meno gonfiore. Sul fronte movimento, l’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce almeno 150 minuti alla settimana di attività aerobica moderata. Tradotto: mezz’ora di camminata veloce, bicicletta o nuoto, cinque giorni su sette, più due sedute di rinforzo muscolare leggero con esercizi a corpo libero o piccoli pesi. La vostra routine ipopressiva quotidiana diventa il cuore del lavoro sulla pancia, il resto serve a bruciare grasso e proteggere cuore, ossa e umore.

Se avete ipertensione importante, problemi cardiaci, glaucoma, avete subito interventi addominali recenti o avvertite già sintomi di prolasso o perdite urinarie, fate il punto con il medico o con un fisioterapista prima di iniziare. Il corpo dopo i 50 anni non ha bisogno di eroismi sul tappetino, ma di strategia: meno crunch, più intelligenza, un solo esercizio ben fatto e costante.