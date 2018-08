Tra Leoni alla carriera, il nuovo padrino Michele Riondino e l'anteprima de L'amica Geniale, ecco cosa sapere sulla Mostra del cinema di Venezia 2018

Il Festival del cinema di Venezia sta per cominciare e, come sempre, sarà meraviglioso.

Dal 29 agosto all’8 settembre film, attori, vip e celebrities animeranno il Lido di Venezia per una dieci giorni indimenticabile.

Guardare un film di - o con - una star che amiamo con lui o lei seduto in sala, non ha prezzo. È un’esperienza che ogni cinefilo o fan vorrebbe provare nella vita. E a Venezia tutto questo è possibile.

Venezia 75 ci ha già confermato la presenza in concorso di una serie di titoli super attesi: dal remake di Suspiria di Luca Guadagnino al western in sei puntate dei fratelli Coen intitolato The Ballad of Buster Scruggs, ma anche di alcuni Fuori concorso d’eccezione come A Star Is Born di Bradley Cooper con Lady Gaga o l’opera inedita di Orson Welles, The Other Side Of The Wind.

Ma il festival di Venezia non è solo attori e film in concorso, c'è molto di più - ed è proprio quello di cui ci proponiamo di farvi un bigino in pillole.

Ecco dunque cosa sapere su questa edizione 2018.

(Continua sotto la foto)

Michele Riondino è il nuovo padrino del festival

Dopo Alessandro Borghi lo scorso anno, per questa edizione 2018 sarà Michele Riondino il nuovo padrino del festival.

L’attore classe 1979 (Dieci Inverni, Noi credevamo, Acciaio) condurrà le serate di apertura e di chiusura della 75ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, guidando anche le premiazioni sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) previste per l’8 settembre.

Leoni d’oro alla carriera a Vanessa Redgrave e a David Cronenberg

Saranno due i Leoni d’Oro alla carriera assegnati quest’anno.

Il primo va all’attrice Vanessa Redgrave, che tra i tanti film interpretati a oggi viene ricordata soprattutto per essere stata la protagonista femminile di Blow-Up, cult di Michelangelo Antonioni (1966).

Il secondo va invece al grande maestro David Cronenberg, regista di pellicole cult come Videodrome (1983), La mosca (1986), Inseparabili (1988), Il pasto nudo (1993), A History Of Violence (2005), La promessa dell’assassino (2007) e molti altri.

Entrambi dovrebbero arrivare al festival a ritirare il premio.

Venezia 75 ha solo una donna in concorso, ma…

È l’australiana Jennifer Kent, già regista dell’apprezzato horror Babadook, l’unica regista selezionata per il concorso ufficiale Venezia 75 con The Nightingale.

A chi l’ha fatto notare al Direttore Alberto Barbera, lui ha cortesemente risposto che il suo lavoro è valutare i film in base alla loro qualità e nulla di più.

Per fortuna nelle altre sezioni del festival si contano altre 11 registe, tra cui la più attesa è senza dubbio l’italiana Valeria Bruni Tedeschi con il suo Les Estivants (I villeggianti), Fuori concorso.

Inoltre saranno molte le storie al femminile da non perdere: in primis la super attesa preview della serie L’amica geniale tratta dalla saga di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo, ma anche il documentario della sezione Classici A Woman Making Films: New Road Movie Through Cinema che è una testimonianza della rivoluzione femminile a Hollywood negli anni, raccontata con la voice over da Tilda Swinton.

La giuria di Venezia 75

La giuria del concorso ufficiale di Venezia 75, ovvero quella che l’8 settembre consegnerà il Leone d’Oro per il Miglior film, oltre che le Coppe Volpi per le interpretazioni, il Gran Premio della Giuria... quest’anno è presieduta dal Premio Oscar Guillermo del Toro, che qui l’anno scorso ha iniziato la sua fortunata ascesa con il film La forma dell’acqua (Leone d’oro a Venezia 74 e Miglior film agli scorsi Oscar).

Il regista sarà accompagnato in quest'avventura dalle attrici Sylvia Chang, Trine Dyrholm, Nicole Garcia, Naomi Watts, dal regista e sceneggiatore Paolo Genovese, dalla regista Malgorzata Szumowska, dall’attore Christoph Waltz e dal regista Taika Waititi.

Le giurie al festival di Venezia sono in totale cinque: Venezia 75, Orizzonti, Premio Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, Venice Virtual Reality, Venezia Classici.



La proiezione dei primi due episodi di L’amica geniale

C’è una foto che ormai circola da mesi ed è divenuta una sorta di ossessione sia per i fan della saga letteraria di Elena Ferrante sia per i cultori delle serie tv: ritrae le due protagoniste televisive di L’amica geniale - tratto dal primo dei quattro volumi della serie -, Elena e Lila, ancora bambine.

Prodotta da HBO, RAI Fiction e TIMVISION, sceneggiata da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo, che ne ha anche diretto tutti gli episodi, si preannuncia come il prodotto televisivo dell’anno.

Entreremo in sala con un’aspettativa mastodontica di quello che stiamo andando a vedere. Speriamo di uscirne felici come sospettiamo.

Dakota Fanning e le MIU MIU Women’s Tales

Dopo talenti femminili quali Miranda July, Chloë Sevigny, Agnès Varda, Alice Rochwacker, Giada Colagrande, Zoe Cassavetes e molte altre, quest’anno MIU MIU ha affidato la realizzazione di altri due cortometraggi da aggiungere alle sue Women’s Tales, appuntamento ormai imperdibili alle Giornate degli Autori del festival, a Dakota Fanning, dietro la macchina da presa per la prima volta con Hello Appartment, e alla regista Haifaa al-Mansour (Mary Shelley).

Insieme alla proiezione dei corti, saranno numerosi i talk a tema femminilità organizzati dal brand, a cui sono chiamate a partecipare tutte le giovani promesse più hot della scena internazionale cinematografica, ma anche musicale, artistica o mediatica.

Premio Jaeger Le-Coultre Glory to the Filmmaker al regista Zhang Yimou

Il regista cinese Zhang Yimou porta a Venezia 75 Fuori concorso la sua ultima fatica: Ying (Shadow), che il direttore Alberto Barbera promette essere un ritorno alla potenza visiva e visionaria di suoi capolavori quali Hero, Lanterne Rosse e Ju Dou, precedenti a pasticci come The Great Wall (nonostante anche qui, qualche chicca visiva ci fosse).

Il premio Jeager Le-Coultre Glory to the Filmmaker viene dedicato ogni anno a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo.

Dopo nomi come Takeshi Kitano (2006), Sylvester Stallone (2009), Al Pacino (2011), Ettore Scola (2013), Brian De Palma (2015)e Stephen Frears (2017) sarà quindi la volta del regista di ‘cappa e spada’ perché “con la sua eclettica produzione ha saputo rappresentare l’evoluzione del linguaggio cinematografico mondiale e, al tempo stesso, l’enorme crescita del cinema cinese.

Zhang Yimou è stato un pioniere per la sua capacità di tradurre autori, storie e in generale la ricchezza della cultura cinese in uno stile visuale unico e inconfondibile” ha detto Barbera.

La premiazione e la proiezione di Ying (Shadow) avranno luogo il 6 settembre in Sala Grande (Palazzo del cinema).