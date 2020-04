Un tempo la considerava un capo adatto solo a palestra o alle giornate "at home" ma col tempo ha avuto la sua rivincita!

Per anni è stata relegata nel cassetto dell'abbigliamento sportivo, oppure indossata quasi "di nascosto" in casa, compagna di giornate a base di divano, relax e Netflix.



Poi la svolta: i designer la riscoprono e la portano in passerella, rendendola speciale grazie a tessuti sofisticati (dalla seta al cashmere) e dettagli ad alto impatto glam (paillettes, bande in tessuto mesh, applicazioni e molto altro).

Insomma, la tuta, la "combo" composta da una felpa o un pezzo sopra e morbidi pantaloni in stile jogger, si è presa la sua rivincita e oggi indossarla non sarà un problema, anzi.



Certo, ricordatevi sempre che il suo "habitat" naturale rimane quello del tempo libero e va comunque "dosata" con attenzione.

Ma oggi più che mai che siamo a casa, abbiamo l'attenuante per poterla indossare h 24, con buona pace dei "puristi" dello stile.

*** #IoRestoACasa: i capi per rimanere "at home" con stile ***

Ma attenzione, c'è tuta e tuta! Ok ai modelli in tessuti morbidi e naturali, che fanno subito homewear chic mentre attenzione ai modelli in poliestere e acrilico.

Per la scelta del colore sempre meglio optare per nuance basic, così da poterla "spezzare" e in caso abbinare ad altri capi (*** Ecco come abbinare in maniera elegante i pantaloni della tuta ***).



Ma, se è nel vostro stile, potete anche concedervi qualche incursione nel colore: il rosa, ad esempio, è sempre una buona scelta!



Detto ciò non vi resta che dare un'occhiata alla nostra selezione di tute "da casa" super cool (le trovate, naturalmente, acquistabili sui siti online)





Tuta con felpa e pantaloni jogger, U&B TWINSET

Su twinset.com





Tuta in cotone con felpa e pantaloncini, H&M

Su hm.com





Tuta composta da felpa con applicazioni e pants flare, FISICO



Su fisico.it

Tuta total white in seta e cotone, FALCONERI

Su falconeri.com

Tuta composta da maglia e pants morbidi, OLTRE



Su oltre.com





Tuta "sporty" TOMMY HILFIGER



Su zalando.it

Tuta con pants effetto push up FREDDY



Su Freddy.com





Tuta con bande a contrasto CHAMPIONS

Su zalando.it