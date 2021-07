Gli abiti "goffrati" (o "shirred dress", che dir si voglia) sono così romantici e versatili che farne a meno quest'estate sarebbe un vero peccato, non trovate?

Si chiamano in modi diversi: shirred o smocked dress o ancora vestiti "goffrati". In poche parole sono gli abiti con corpetto arricciato: un modello super comodo e versatile che fa subito estate.

E che ritorna puntualmente anche quest'anno a conquistarci, declinandosi su tante opzioni, una più bella dell'altra.

Sarà per quell'aspetto romantico che sanno donare al look o per il fatto che si possono indossare indistintamente sia al mare che in città con grande facilità, fatto sta che noi li adoriamo e non possiamo più farne a meno.

Perfetti con un paio di sandali flat o delle sneakers per il giorno ma adatti anche alle calde serate estive: basta cambiare gli accessori et voilà, ecco pronti tanti outfit differenti ma tutti ugualmente freschi e cool.

Abbiamo selezionato le versioni della summer 2021 che ci hanno convinto al primo sguardo. Qui sotto ne trovate di tutte le tipologie: corti, midi o lunghi, a tinta unita o a fantasia, con bretelle, con maniche lunghe oppure a fascia.

Ora tocca a voi scegliere quello che si sposerebbe alla perfezione con il vostro stile e indossarlo da qui fino all'autunno!

H&M

Credits: hm.com

SLEEPER

Credits: net-a-porter.com

ZARA

Credits: zara.com

FAITHFULL THE BRAND

Credits: net-a-porter.com

& OTHER STORIES

Credits: stories.com

MANGO

Credits: shop.mango.com

GUESS

Credits: guess.eu

TORY BURCH

Credits: mytheresa.com

GANNI

Credits: net-a-porter.com

NEEDLE & THREAD

Credits: net-a-porter.com