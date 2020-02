Mixati nel modo giusto, anche i pantaloni sportivi diventano un grande alleato in fatto di look stilosi. Ecco 4 abbinamenti da provare subito.

Track pants, joggers o più semplicemente "pantaloni della tuta". Chiamateli come preferite insomma. L'importante è che vi dimentichiate di indossarli SOLO in palestra o per stare in casa e apriate loro le ante del vostro guardaroba.

Sì, perchè questo modello è stato ampiamente sdoganato dalla mera categoria dello sportswear per arrivare a essere sfoggiato in altre mille occasioni.

La sola accortezza da seguire è quella di abbinarli in maniera corretta. Come? Noi abbiamo pensato a 4 mix and match che ve li faranno apprezzare tutti i giorni, anche come alternativa ai soliti jeans.

Come abbinare i pantaloni della tuta: rock-glam con la giacca di pelle

Per una resa underground al punto giusto, provate a mixare i vostri jogger pants con un una giacca in stile biker, un top basic e un paio di sneakers bianche. Il look ideale per un pomeriggio di shopping con le amiche, ad esempio.

Pantaloni ADAM SELMAN SPORT, biker jacket MANGO, top con spalline FEDERICA TOSI e sneakers di pelle CHANEL

Credits: net-a-porter.com, shop.mango.com, federicatosi.it, chanel.com

Come abbinare i pantaloni della tuta: chic con blazer e tacchi

Un blazer nero dal taglio sartoriale è capace di rendere sofisticato praticamente qualsiasi outfit. Se poi aggiungete un top di seta e delle mules gioiello con tacco alto, il gioco è fatto. Un look perfetto anche per la sera: provare per credere.

Blazer ZARA, pantaloni BRUNELLO CUCINELLI, top & OTHER STORIES, mules gioiello GIANNICO

Credits: zara.com, net-a-porter.com, stories.com, giannicoofficial.com

Come abbinare i pantaloni della tuta: casual con felpa e sneakers

Non volete "snaturare" troppo l'animo prettamente sporty di questo modello? Giocate con pezzi easy come una felpa e un paio di sneakers. Ma non dimenticatevi assolutamente di impreziosire il tutto con una borsa speciale. Il contrasto sarà super, fidatevi!

Felpa H&M, pantaloni LES TIEN, mini tracolla Dionysus GUCCI, sneakers ADIDAS

Credits: hm.com, net-a-porter.com, gucci.com, adidas.it

Come abbinare i pantaloni della tuta: trendy con trench e stivaletti bianchi

Se cercate un mix ancora più originale e glamour, questa soluzione farà senz'altro al caso vostro. Il classico trench beige, una blusa e un paio di stivaletti bianchi renderanno i vostri pantaloni da jogging perfetti nelle occasioni mondane più disparate.

Trench REFORMATION, pantaloni CHLOÉ, blusa check TOPSHOP, stivaletti MIU MIU

Credits: net-a-porter.com, topshop.com