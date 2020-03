Ok, siamo a casa. Ma non è una scusa per vivere queste giornate di isolamento in pigiama. Ecco i nostri consigli di stile.

Lo sappiamo, il momento è molto difficile, le raccomandazioni sono di stare a casa e uscire solo se strettamente necessario.

Ma attenzione: non è una scusa per vivere queste giornate tra le mura domestiche in pigiama!

Anzi, essere comunque vestite con cura serve anche per non cadere nella "trappola" della tristezza.

Non vi stiamo dicendo di sfoderare look da sera o tacchi alti, ma di scegliere capi comodi, che vi facciano stare bene ma che vi diano anche quel pizzico di self confidence che non fa mai male.

Perché, spesso, basta indossare una maglia, un paio di pantaloni o semplicemente un paio di orecchini che ci piacciono particolarmente e a cui siamo legati per farci sentire bene e darci una mano ad affrontare la giornata con stile (e un pizzico di serenità che, visto il periodo, non è male).

Capitolo a parte per chi è poi in smart working: mica vorrete farvi vedere in felpona oversize durante la video conference con il capo o i colleghi?

Ecco quindi una selezione di capi che potete acquistare online (o anche solo idee e sipirazioni) che vi faranno sentire comode, curate e chic!

Morbidissimo, in cashmere leggerissimo (infatti si chiama Nuvola), il pull di Falconeri è di un bel rosa geranio che fa aumentare il buonumore.

Su it.falconeri.com

Sembrano jeans skinny e invece sono dei leggings effetto denim di Calzedonia. Super comodi e super cool.

Su calzedonia.com

Una collana per illuminare il viso e darci un pizzico di buonumore. Come quella della collezione "boho" con pietre e iniziali di PLV Milan.

Su plvmilano.com

Video chiamata in programma? Allora almeno una blusa carina ci vuole. Questa di Bershka con scollo a V e piccoli pois è perfetta.

Su bershka.com

Ok, niente scarpe in casa, ma almeno un paio di calze "funny"? Queste di Jimmy Lion sono l'ideale per tirarsi su il morale (sul sito trovate anche quelli con i koala, non c'è bisogno di aggiungere altro ;D).

Su jimmylion.com

I culotte pants sono il compromesso perfetto: ampi, morbidi e comodi ma anche super confortevoli! Questi di Mango sono semplici e chic.

Patite dello stile pijama, è il vostro momento: indossare la giacca kimono, ora più che mai sarà sdoganato! Questa di Federica Tosi, poi, è davvero super sofisticata.

Su federicatosi.it

La maglia a righe è un vero must have per molte di noi. Perché rinunciare proprio ora? Questa di H&M è in maglia di cotone!

Su hm.com

Piccoli ma preziosi: gli orecchini a lobo di Pandora sono discreti e pratici. E poi ci sono un ape e un cuore. Di buon auspicio!

Su pandora.com

Concedetevi uno stacco durante la giornata per un allenamento casalingo (qui vi diciamo 10 esercizi facili facili da fare a casa). La forma fisica e l'umore ne gioveranno! Il completo che vedete è di Oysho!

Su oysho.com

Capelli ingestibili (con i parrucchieri chiusi lo capiamo)? Certo, non risolverà ogni problema ma di sicuro una clip come quella di Sweet Deluxe su Zalando può aiutare. E poi ha le strass e le perle, un must di stagione!

Su zalando.com

Poteva mancare una classica t-shirt? Certo che no! Quella di Zara con i Simpson è una delle nostre preferite!

Su zara.com