Ecco le idee moda low cost per fare un figurone spendendo poco (meno di 50 euro, promesso!)

E chi l'ha detto che per fare regali di Natale d'effetto sia necessario spendere un capitale?

Scommettiamo invece che, investendoci meno di 50 euro, riuscirete comunque a trovare un dono speciale per l'amica modaiola convinta, per la sorella che è sempre indecisa sul look o per la collega famosa per avere gusti difficilissimi?

Abbiamo cercato tra le proposte moda low cost una selezione di capi e accessori con due requisiti fondamentali e imprescindibili: che fossero davvero cool e ovviamente che non sforassero il budget sopracitato.

Il risultato lo trovate nella gallery qui sotto: dalla blusa in organza perfetta per le feste natalizie, alla gonna midi in tartan, un classico indiscusso dell'inverno.

Dalla maxi sciarpa calda e avvolgente ai guanti in pelle, passando per il cerchietto bombato, l'accessorio must di stagione, o la tracollina nera passe-partout.





Natale 2019: i regali low cost Blusa in organza in limited edition PRIMARK (euro 17)

Credits: primark.com

Pullover natalizio H&M (euro 19,99)

Credits: hm.com

Basco in lana MARELLA (euro 49)

Credits: it.marella.com



Blusa di paillettes PULL&BEAR (euro 25,99)

Credits: pullandbear.com

Bustina portacarte in saffiano COCCINELLE (euro 35)

Credits: coccinelle.com

Cerchietto imbottito con strass ZARA (euro 17,95)

Credits: zara.com



Ciabattine pelose OYSHO (euro 19,99)

Credits: oysho.com

Gonna midi a quadri MANGO (euro 29,99)

Credits: shop.mango.com

Guanti in pelle BENETTON (euro 49,95)

Credits: it.benetton.com



Maglia in modal e cashmere INTIMISSIMI (euro 39,90)

Credits: it.intimissimi.com

Abito midi in tessuto jacquard TOPSHOP (euro 42)

Credits: topshop.com

Pelliccia ecologica STRADIVARIUS (euro 49,99)

Credits: stradivarius.com



Sciarpa in lana mélange & OTHER STORIES (euro 49)

Credits: stories.com

Tracollina con catena BERSHKA (euro 15,99)

Credits: bershka.com







