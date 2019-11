Regali di Natale cercasi? Tra le categorie più difficili da "smarcare" ci sono loro: le nostre amiche del cuore! Ecco le idee moda per non deluderle

Anche le vostre amiche sono tra le persone più difficili a cui fare regali perchè hanno gusti complicati, sono super esigenti e hanno già tutto (e di più)?

Bene, allora per Natale 2019 siamo sulla stessa barca (o slitta, se preferite).

L'unica soluzione possibile è prendersi del tempo per studiare le proposte moda più interessanti in circolazione e scegliere il dono più adatto in base ai gusti e allo stile delle nostre best friends.

Sì, parliamo sia di grandi classici dell'inverno, come un bel cappotto o un paio di guanti caldi caldi, sia di tendenze fashion che le lasceranno a bocca aperta: stivaletti metallizzati, capi in tartan, pochette e tracolle preziose, ballerine gioiello e molto molto altro ancora.

Prendete spunto anche voi!

Natale 2019: i regali per le amiche Giacca con cintura in vita ROUJE

Credits: rouje.com

Pochette in tartan PIJAMA

Credits: pijama.studio

Berretto di lana ALVIERO MARTINI 1a CLASSE

Credits: alvieromartini.it



Pullover con scritta di strass BLUMARINE

Credits: blumarine.com

Gonna con spacco BEATRICE B

Credits: beatriceb.com

Tracolla in tartan JW ANDERSON

Credits: jwanderson.com



Stivaletti metallizzati CARMENS

Credits: carmens.it

Occhiali da sole ECLIPSE EYEWEAR

Credits: eclipse-eyewear.it

Zainetto CAFèNOIR

Credits: cafenoir.it



Cardigan con cuori di strass CANNELLA

Credits: cannella.com

Cerchietto leopardato PRIMARK

Credits: primark.com

Pochette con catena CROMIA

Credits: cromia.it



Dolcevita con paillettes FRACOMINA

Credits: fracomina.it

Pumps scamosciate SALVATORE FERRAGAMO

Credits: ferragamo.com

Pochette "Cheers" KIPLING

Credits: kipling.com



Guanti in cashmere MALO

Credits: malo.it

Cappotto con maxi tasche MARTINO MIDALI

Credits: martinomidali.com

Calzini stampati PAUL SMITH

Credits: paulsmith.com



Collana Polvere di stelle PLV MILANO

Credits: plvmilano.com

Tracolla dorata con applique POMIKAKI

Credits: pomikakishop.it

Felpa natalizia RIFLE

Credits: riflejeans.com



Ballerine con fiocco di strass PRETT BALLERINAS

Credits: prettyballerinas.com

Maxi dress stampa check TESSUTI PROFUMATI

Maxi dress stampa check TESSUTI PROFUMATI

Credits: tessutiprofumati.com







