La mamma è sempre la mamma (e a Natale bisogna ringraziarla con un regalo speciale!)

Non basta certo un regalo per dimostrarle tutta la nostra gratitudine, questo è chiaro. Ma è pur sempre un inizio, no?

Per questo (e molto altro ancora), i regali di Natale 2019 da fare alla mamma sono tra i primi della lista.

Stupitela con un capo o un accessorio moda che la farà felice e che renderà il suo stile ancora più chic!

Qualche idea? Che ne dite di una borsa ladylike in pelle rossa o di una maxi sciarpa in cashmere? Se preferite le calzature, via libera a un paio di pumps bon ton con doppio cinturino e tacco in velluto o delle ballerine in tessuto check.

Tra i classici che vanno sempre a segno ci sono anche un bel cappello in feltro, un foulard in seta stampata, una cappa in lana o una blusa in tessuto fluido per le serate più eleganti.

Insomma, le proposte per lasciarla senza parole sono davvero tante: trovate quella giusta per lei e aggiungetela subito alla wish list natalizia.





Natale 2019: i regali per la mamma Cardigan ALYSI

Credits: alysi.it

Pull a dolcevita RELISH

Credits: relish.it

Sciarpa AMERICAN VINTAGE

Credits: it.americanvintage-store.com



Tracollina con charm smaltato della Winter Collection BVLGARI

Credits: bulgari.com

Ballerine ANNA BAIGUERA

Credits: annabaiguera.com

Cappello in feltro ANTONELLA MORGILLO

Credits: antonellamorgillo.com



Pumps con cinturini AVEM

Credits: avemshoes.com

Pullover con applicazione gioiello BEATRICE B

Credits: beatriceb.com

Borsa stampa cocco BIANCHI E NARDI 1946

Credits: bianchienardi1946.it



Cappotto a vestaglia DIEGOM

Credits: diegom.it

Pull a trecce DRUMOHR

Credits: drumohr.com

Foulard di seta MANTERO

Credits: mantero.com



Porta carte di credito DELVAUX

Credits: delvaux.com

Shopper pitonata GIANNI CHIARINI

Credits: giannichiarini.com

Occhiali da sole ECLIPSE EYEWEAR

Credits: eclipse-eyewear.it



Pelliccia ecologica OVS

Credits: ovs.it

Tracolla in pelle SALVATORE FERRAGAMO

Credits: ferragamo.com

T-shirt con scritta PRIMARK

Credits: primark.com



Trench coat a quadretti SFIZIO

Credits: sfiziocollection.com

Blusa fluida ZARA

Credits: zara.com

Cappa in lana STRATHBERRY

Credits: strathberry.com



Borsa ZANELLATO

Credits: zanellato.com

Guanti MAISON CILENTO 1780

Guanti MAISON CILENTO 1780

Credits: cilento1780.it







