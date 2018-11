Stanno bene a tutte, sono comodissimi e assolutamente chic: i pantaloni a palazzo sono il capo da avere quest'autunno. Scoprite i modelli must-have da acquistare subito!

Vita alta, vestibilità oversize e attitudine garçonne. I pantaloni a palazzo si riconfermano un must-have del guardaroba femminile anche per questo autunno-inverno, entrando di diritto tra i capi-chiave della stagione fredda.

Impossibile non esserne conquistate, visto che si tratta di uno di quei passepartout da avere sempre a portata di mano, sia in versione basic - ovvero total black, di tessuto e taglio sartoriale - che nelle sue declinazioni più “modaiole”, come quelle stampate, in tartan o in velluto cangiante.

Una volta trovato il modello giusto, sarà impossibile separarsene: in primis perché, oltre a essere tremendamente chic, i pantaloni a palazzo sono anche comodissimi (e scusate se è poco); in secondo luogo perché, con la loro silhouette ampia e morbida, sono in grado a mimetizzare i difetti e slanciare la figura.

Ma non è tutto. Dotati di un’anima assolutamente trasformista, i pantaloni a palazzo possono diventare i protagonisti di qualsiasi outfit, dalle mise più eleganti - magari abbinati a una camicia preziosa e a un paio di tacchi a stiletto, in vista delle feste natalizie - ai look da giorno: “funzionano” in ufficio con blazer e stivaletti, ma si rivelano perfetti anche per il tempo libero, in combo con maxi pull e chunky sneakers.

Insomma, più che un trend, i pantaloni a palazzo rappresentano un vero investimento. Scoprite con noi tutti i modelli must da avere quest’autunno!







FALCONERI Pantaloni a palazzo in lana con lavorazione a effetto spinato.





Credits: falconeri.com

NANUSHKA Pantaloni a micro quadri con fusciacca in vita.





Credits: net-a-porter.com

SISLEY Pantaloni a palazzo in velluto cangiante con tasche all'americana.





Credits: sisley.com

FRACOMINA Pantaloni a gamba larga con risvolto.





Credits: fracomina.it

VALENTINO Pantalone a palazzo sfoderato, in grisaglia 100% lana.





Credits: valentino.com

SEE BY CHLOÉ Pantalone a palazzo in crêpe con fantasia floreale.





Credits: yoox.com

OTTOD’AME Pantalone a palazzo color ruggine con pinces.





Credits: ottodame.it

MANGO Pantaloni a motivo check.





Credits: zalando.it

LANACAPRINA Pantaloni a palazzo con bottoni decorativi.





Credits: Courtesy of Press Office



PRIMARK Pantaloni con piccole pinces e orlo risvoltato.





Credits: Courtesy of Press Office