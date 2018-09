Scoprite con noi i modelli must dell'autunno 2018

Tornano le chunky sneakers ed è (di nuovo) tendenza!

Avete presente le scarpe da ginnastica con suola grossa e spessa e dalla silhouette diciamo poco "aggraziata", che abbiamo visto praticamente dappertutto durante la primavera/estate?

Sì, proprio loro! Ebbene: se state meditando di acquistarne un paio, sappiate che l'autunno è il momento giusto per farlo.

Da abbinare, proprio come fanno star e influencer, anche a capi iperfemminili, dalle gonne midi agli abitini svolazzanti, per un gioco di contrasti che renderà il vostro look unico.

Dalle ormai iconiche e conosciutissime Triple S di Balenciaga alle stilosissime Falcon, tra i nuovi arrivi in casa Nike.

Dalle Disruptor bianche firmate Fila alle Rhyton di Gucci con logo glitter multicolor.

La scelta è davvero ampia: ecco una selezione delle nostre preferite!





Triple S BALENCIAGA.

Credits: mytheresa.com





CHANEL.

Credits: chanel.com





Falcon NIKE.

Credits: nike.com





Disruptor Low FILA.

Credits: aw-lab.com





POD-S3.1 ADIDAS ORIGINALS.

Credits: net-a-porter.com









Evolution Muse Maia Street PUMA.

Credits: aw-lab.com





Rhyton GUCCI.

Credits: gucci.com





Carla CALVIN KLEIN 205W39NYC.

Credits: net-a-porter.com





Fusion DIOR.

Credits: dior.com





Eclypse STELLA MCCARTNEY.

Credits: net-a-porter.com





Manhattan ACNE STUDIOS.

Credits: mytheresa.com





Chain Reaction VERSACE.

Credits: farfetch.com





ZARA.

Credits: zara.com