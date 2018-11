Ricami preziosi, volant, applicazioni, pizzo: le camicie eleganti sono pronte a regalare un tocco glam agli outfit della stagione fredda

When in doubt, wear a shirt. È questo il mantra da ripetere davanti all’armadio quando il panico da "non-ho-niente-da-mettermi" sembra prendere il sopravvento. Sì, perché nulla riesce a “risolvere” il look come la camicia. Un capo timeless, senza ombra di dubbio, ma tutt’altro che banale o noioso, capace di rendere subito convincente e iper sofisticata anche la mise più anonima.

Soprattutto se si tratta di camicie eleganti, arricchite da applicazioni, ricami preziosi e volant, come quelle viste in passerella per l’autunno inverno 2018. A giocare un ruolo essenziale è lo styling, ma niente paura: questo pezzo è in grado di adattarsi a qualsiasi mood.

Siete tra le adepte del total black? Optate per un modello in voile leggerissimo da abbinare a un paio di pantaloni nello stesso colore. Se invece amate lo stile parisienne, le camicie eleganti con inserti in velluto e rouches sono quello che fa al caso vostro. Non riuscite a separarvi dai jeans? Aggiungete un tocco glamour con paillettes e lurex. E se per voi la camicia è solo bianca, concedetevi il lusso di un modello in pizzo oppure scegliete - tra le tante proposte di stagione - le versioni più classiche, rese preziose da piccoli elementi gioiello.

Siete ancora indecise? Date un’occhiata alla nostra selezione e lasciatevi tentare dai 12, irresistibili modelli che abbiamo scelto per voi!







ALICE + OLIVIA Reinterpretazione della classica camicia bianca, con ricami dorati e perline.





Credits: aliceandolivia.com

BALZAC PARIS In stile parigino, con collo alla coreana, polsini profilati in pizzo e rouches laterali.





Credits: balzac-paris.fr

BAUM UND PFERDGARTEN In tessuto goffrato, con bottoni gioiello.





Credits: zalando.it

MICHAEL MICHAEL KORS Blusa in georgette allacciata al collo con decorazioni.





Credits: michaelkors.it

IMPERIAL FASHION Camicia in pizzo con rouche e taschina.





Credits: imperialfashion.com



TEMPERLY LONDON Blusa in chiffon fil-coupé dorato con fiocco.





Credits: net-a-porter.com



ZARA Camicetta semitrasparente con collo alto con fiocco e maniche lunghe a sbuffo.





Credits: zara.com

SEE BY CHLOÉ Camicia di ispirazione rètro con collo alla coreana e rouches.





Credits: yoox.com

SILVIAN HEACH Camicia fluida con allacciatura laterale, inserti in velluto e piccole rouches.





Credits: silvianheach.com



DOLCE & GABBANA Camicia in organza di seta con plastron plissé e rouches.





Credits: dolcegabbana.com



GUCCI Blusa con rouches e fiocco in seta.





Credits: farfetch.com



VICTORIA BECKHAM Camicia rivestita di paillettes.





Credits: stylebop.com