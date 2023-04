Un accessorio piuttosto controverso sta circolando in questo periodo tra influencer e celeb: i gambaletti in nylon. Take or toss?

C'è chi li detesta e non li indosserebbe neanche per stare a casa propria e chi invece li ama alla follia e li considera quel tocco originale che non può assolutamente mancare sugli outfit primaverili più cool.

Ebbene, dopo che lo scorso inverno calzettoni e scaldamuscoli l'hanno fatta da padrone (vi ricordate lo styling con le ballerine di Miu Miu che faceva impazzire le influencer e non solo?), è ora il turno di un'altra tipologia più leggera e quindi più in linea con le temperature primaverili: le calze al ginocchio, ovvero, i gambaletti in nylon.

Di recente li ha indossati anche Cecilia Rodriguez, volata a Los Angeles lo scorso weekend per prendere parte al Coachella: la modella per le strade di Beverly Hills ha indossato un abito a pois di Mar de Margaritas, il brand lanciato dalla sorella Belén, abbinandolo a un paio di calze al ginocchio velate e delle slingback nere.

Ma sono tante le celeb e le style icon che stanno cedendo a questo trend controverso. Ecco una carrellata delle mise con calze al ginocchio che ci hanno convinto di più: qualche idea da cui prendere spunto se volete provare a indossare i gambaletti anche voi!



Madison Beer li abbina con un minidress cut-out e dei mocassini in pelle

Credits: Getty Images

Gala Gonzalez li mixa con un abito in suede, giacca di pelle e delle slingback di raso

Credits: Getty Images

Camille Charrière li sceglie bianchi e li porta con un blazer oversize e delle Mary Jane

Credits: Getty Images

Look total black super grintoso per Amalie Gassmann con chiodo in pelle, minidress e gli immancabili gambaletti velati

Credits: Getty Images

Mary Leest li mixa in modo chic con un completo in panno color cognac e dei mocassini con plateau

Credits: Getty Images

Se non vi piacciono velati, potete optare anche per una versione più coprente come questa, abbinata con minigonna a pieghe e felpa in perfetto stile preppy

Credits: Getty Images

Madeleine Arthur sceglie una variante più particolare con trama a rete da abbinare al suo little black dress da sera e scarpe lace-up

Credits: Getty Images

Le gemelle Ami e Aya Amiaya puntano invece su gambaletti a tinte pastello per completare una delle loro mise eccentriche e coloratissime

Credits: Getty Images